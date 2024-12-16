Почтальон, дворник и лаборант в морге: Как самые популярные звёзды РФ зарабатывали в юности
Работали в морге, разносили почту и убирали улицы. Life.ru рассказывает, как знаменитости зарабатывали в юности и что помогло им стать звёздами.
Звёзды всегда на виду, но их путь к успеху редко бывает прямым. Пока одни блистали на сцене, другие шли к мечте через чертежи, ночные смены и даже работу в морге. Мы собрали истории Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Владимира Кристовского и Сергея Пенкина о том, как они зарабатывали на жизнь в молодости, и рассказываем, что артисты вынесли из этого опыта.
Филипп Киркоров: первые шаги к звёздному будущему
Как Киркоров в юности был обычным почтальоном и разносил письма. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Филипп Киркоров сегодня — символ блеска и гламура, но его первые заработки были куда скромнее. В юности будущий поп-король разносил письма и получал за это 50 рублей в месяц. Эти деньги шли на такси: терпеть троллейбусы он не мог. Так Киркоров научился ценить удобство, но и понимать, как нелегко даётся каждый заработанный рубль.
Валерий Леонтьев: мастер на все руки
Чем Леонтьев зарабатывал до славы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Валерий Леонтьев — пример того, как упорство и труд прокладывают дорогу к успеху. До того как стать звездой, он перепробовал множество профессий: от электрика до оператора на молочном заводе. Учёба в горном институте в Воркуте шла параллельно с подработками — чертёжник, лаборант, портной. Каждое занятие учило его стойкости и гибкости, которые пригодились на сцене.
Владимир Кристовский: работа, которая меняет взгляд на жизнь
Работа в морге: история Кристовского из группы Uma2rman. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский не боялся трудностей. Санитаром в морге, дворником в детском саду, парикмахером — где только он не работал. Особенно запомнился морг: там Кристовский понял, насколько жизнь хрупка. Этот опыт сформировал философский взгляд, который можно услышать в текстах его песен.
Сергей Пенкин: от дворника до звезды эстрады
Сергей Пенкин и путь от дворника к звезде. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Сергей Пенкин знает, каково это — бороться за прописку и мечту. Ради возможности учиться в Гнесинке он шесть лет работал дворником. Там же ему предоставили служебную квартиру. Днём он убирал улицы, вечером выступал в ресторане гостиницы «Космос». Такой график научил Пенкина дисциплине и закалил характер.
Истории звёзд доказывают, что путь к успеху не бывает лёгким. Но именно этот путь делает их сильнее, даёт ценные уроки и учит быть благодарными за то, что они имеют, пишет «Вечерняя Москва». Возможно, именно благодаря этому опыту они и стали теми, кем мы их знаем, — яркими и талантливыми личностями, чьи успехи вдохновляют миллионы. Ранее Life.ru рассказывал о 5 российских звёздах, которых поймали на измене.
Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Гердо