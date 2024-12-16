Почтальон, дворник и лаборант в морге: Как самые популярные звёзды РФ зарабатывали в юности

Звёзды всегда на виду, но их путь к успеху редко бывает прямым. Пока одни блистали на сцене, другие шли к мечте через чертежи, ночные смены и даже работу в морге. Мы собрали истории Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Владимира Кристовского и Сергея Пенкина о том, как они зарабатывали на жизнь в молодости, и рассказываем, что артисты вынесли из этого опыта.

Филипп Киркоров: первые шаги к звёздному будущему

Как Киркоров в юности был обычным почтальоном и разносил письма. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Филипп Киркоров сегодня — символ блеска и гламура, но его первые заработки были куда скромнее. В юности будущий поп-король разносил письма и получал за это 50 рублей в месяц. Эти деньги шли на такси: терпеть троллейбусы он не мог. Так Киркоров научился ценить удобство, но и понимать, как нелегко даётся каждый заработанный рубль.

Валерий Леонтьев: мастер на все руки

Чем Леонтьев зарабатывал до славы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Леонтьев — пример того, как упорство и труд прокладывают дорогу к успеху. До того как стать звездой, он перепробовал множество профессий: от электрика до оператора на молочном заводе. Учёба в горном институте в Воркуте шла параллельно с подработками — чертёжник, лаборант, портной. Каждое занятие учило его стойкости и гибкости, которые пригодились на сцене.

Владимир Кристовский: работа, которая меняет взгляд на жизнь

Работа в морге: история Кристовского из группы Uma2rman. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Лидер группы «Уматурман» Владимир Кристовский не боялся трудностей. Санитаром в морге, дворником в детском саду, парикмахером — где только он не работал. Особенно запомнился морг: там Кристовский понял, насколько жизнь хрупка. Этот опыт сформировал философский взгляд, который можно услышать в текстах его песен.

Сергей Пенкин: от дворника до звезды эстрады

Сергей Пенкин и путь от дворника к звезде. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Сергей Пенкин знает, каково это — бороться за прописку и мечту. Ради возможности учиться в Гнесинке он шесть лет работал дворником. Там же ему предоставили служебную квартиру. Днём он убирал улицы, вечером выступал в ресторане гостиницы «Космос». Такой график научил Пенкина дисциплине и закалил характер.