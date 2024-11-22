5 российских звёзд, которых поймали на измене: громкие скандалы, которые обсуждают до сих пор

Жизнь звёзд кажется сказочной: деньги, популярность, поклонники. Но и в этом блестящем мире есть свои драмы. Иногда скандалы, связанные с личной жизнью знаменитостей, становятся главными темами новостей. Мы собрали самые яркие истории, когда российских звёзд поймали на измене, а их оправдания звучали не менее громко, чем сами обвинения.

Натан: две истории любви и один большой скандал

Натан изменил жене на шоу. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online

Когда рэпер Натан отправился участвовать в шоу «Звёзды в джунглях», он вряд ли ожидал, что его личная жизнь станет достоянием публики. Но именно это и случилось. Артист закрутил романы сразу с двумя участницами — блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой. Всё бы ничего, если бы эти интрижки не попали на камеру. Видео быстро оказалось в Сети, а его супруга Анастасия, узнав об измене, забрала детей и вернулась на родину, в Казахстан. История стала поводом для горячих обсуждений, а карьера Натана пошатнулась под грузом публичного осуждения.

Лолита: честность вместо оправданий

Лолита призналась в неверности. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Лолита Милявская всегда отличалась своей прямолинейностью. Её романы часто обсуждали в прессе, но певица никогда не скрывала своих поступков. Одним из самых громких скандалов стал её брак с Александром Зарубиным. Лолита не только изменила супругу, но и рассказала об этом в эфире популярного шоу. «Ну что я могу поделать? Я такая», — сказала звезда, вызвав волну противоречивых эмоций у зрителей. Но, кажется, она сама совершенно не переживала по этому поводу. В каждом своём браке певица оставалась собой и никогда не старалась казаться лучше. Может, она просто ищет человека, ради которого захочет отказаться от всех остальных?

Тарзан: измена или «подстава»?

Скандал с Тарзаном: что говорит Наташа Королёва. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Сергей Глушко, известный всем как Тарзан, оказался в центре скандала, когда в Сеть попали его компрометирующие фотографии. Сам артист заявил, что стал жертвой шантажа. «Толпа девушек ворвалась ко мне домой и довела до неадекватного состояния, чтобы потом требовать деньги», — объяснял он. Его супруга Наташа Королёва, несмотря на разразившийся скандал, решила поддержать мужа. «Это был трудный период», — призналась певица, намекнув, что такие ситуации могут случиться с каждым.

Леонид Агутин: одна ошибка, которая могла разрушить всё

Леонид Агутин и история с фотографиями. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Леонид Агутин и Анжелика Варум всегда считались примером семейного счастья. Но в 2011 году пара оказалась на грани разрыва. На «Новой волне» в Юрмале артист перебрал с алкоголем — и вскоре в СМИ появились фото, где он целуется с незнакомкой. Эти кадры могли поставить точку в отношениях, но Анжелика проявила мудрость и готовность к диалогу. Пара сохранила брак, а сегодня их отношения выглядят такими же крепкими, как и прежде.

Виктор Лебедев: внезапный визит и конец брака

Наталья Седых: неожиданная измена мужа. Фото © kino-teatr

Звезда фильма «Морозко» Наталья Седых пережила настоящий шок, когда решила без предупреждения навестить своего мужа, композитора Виктора Лебедева, в Санкт-Петербурге. В квартире она застала другую женщину. Эта измена стала последней точкой в их отношениях. Наталья больше не выходила замуж, посвятив свою жизнь творчеству и личной свободе.