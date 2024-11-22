5 российских звёзд, которых поймали на измене: громкие скандалы, которые обсуждают до сих пор
Эти знаменитости оказались в центре громких скандалов из-за неверности. Life.ru рассказывает, кто попался с поличным и как они оправдывались.
Жизнь звёзд кажется сказочной: деньги, популярность, поклонники. Но и в этом блестящем мире есть свои драмы. Иногда скандалы, связанные с личной жизнью знаменитостей, становятся главными темами новостей. Мы собрали самые яркие истории, когда российских звёзд поймали на измене, а их оправдания звучали не менее громко, чем сами обвинения.
Натан: две истории любви и один большой скандал
Натан изменил жене на шоу. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online
Когда рэпер Натан отправился участвовать в шоу «Звёзды в джунглях», он вряд ли ожидал, что его личная жизнь станет достоянием публики. Но именно это и случилось. Артист закрутил романы сразу с двумя участницами — блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой. Всё бы ничего, если бы эти интрижки не попали на камеру. Видео быстро оказалось в Сети, а его супруга Анастасия, узнав об измене, забрала детей и вернулась на родину, в Казахстан. История стала поводом для горячих обсуждений, а карьера Натана пошатнулась под грузом публичного осуждения.
Лолита: честность вместо оправданий
Лолита призналась в неверности. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Лолита Милявская всегда отличалась своей прямолинейностью. Её романы часто обсуждали в прессе, но певица никогда не скрывала своих поступков. Одним из самых громких скандалов стал её брак с Александром Зарубиным. Лолита не только изменила супругу, но и рассказала об этом в эфире популярного шоу. «Ну что я могу поделать? Я такая», — сказала звезда, вызвав волну противоречивых эмоций у зрителей. Но, кажется, она сама совершенно не переживала по этому поводу. В каждом своём браке певица оставалась собой и никогда не старалась казаться лучше. Может, она просто ищет человека, ради которого захочет отказаться от всех остальных?
Тарзан: измена или «подстава»?
Скандал с Тарзаном: что говорит Наташа Королёва. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Сергей Глушко, известный всем как Тарзан, оказался в центре скандала, когда в Сеть попали его компрометирующие фотографии. Сам артист заявил, что стал жертвой шантажа. «Толпа девушек ворвалась ко мне домой и довела до неадекватного состояния, чтобы потом требовать деньги», — объяснял он. Его супруга Наташа Королёва, несмотря на разразившийся скандал, решила поддержать мужа. «Это был трудный период», — призналась певица, намекнув, что такие ситуации могут случиться с каждым.
Леонид Агутин: одна ошибка, которая могла разрушить всё
Леонид Агутин и история с фотографиями. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Леонид Агутин и Анжелика Варум всегда считались примером семейного счастья. Но в 2011 году пара оказалась на грани разрыва. На «Новой волне» в Юрмале артист перебрал с алкоголем — и вскоре в СМИ появились фото, где он целуется с незнакомкой. Эти кадры могли поставить точку в отношениях, но Анжелика проявила мудрость и готовность к диалогу. Пара сохранила брак, а сегодня их отношения выглядят такими же крепкими, как и прежде.
Виктор Лебедев: внезапный визит и конец брака
Наталья Седых: неожиданная измена мужа. Фото © kino-teatr
Звезда фильма «Морозко» Наталья Седых пережила настоящий шок, когда решила без предупреждения навестить своего мужа, композитора Виктора Лебедева, в Санкт-Петербурге. В квартире она застала другую женщину. Эта измена стала последней точкой в их отношениях. Наталья больше не выходила замуж, посвятив свою жизнь творчеству и личной свободе.
Скандалы на фоне измен доказывают, что даже жизнь звёзд полна проблем, с которыми сталкиваются и обычные люди. Только вот публичным персонам приходится оправдываться перед всей страной. Эти истории напоминают, что личные ошибки могут стоить дорого, особенно когда ты под прицелом камер. Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы пяти вундеркиндов СССР.
Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © ТАСС / Софья Сандурская, Елизавета Клементьева, Сергей Виноградов