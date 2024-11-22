«Титаник» снова в центре внимания: Ди Каприо и Уинслет заинтриговали поклонников

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, чьи роли в легендарном фильме «Титаник» стали символами эпохи, вновь порадовали своих поклонников, появившись вместе на светском мероприятии. Актёры посетили премьеру фильма «Ли», в котором Кейт исполнила главную роль фотожурналистки Второй мировой войны Ли Миллер, в кинотеатре Harmony Gold в Лос-Анджелесе.

Британская газета Daily Mail процитировала слова Кейт о дружбе с ДиКаприо: «Мы были связаны на многих уровнях. Это чувство единства и сосредоточенности на нашем общем деле до сих пор вызывает у меня глубокую привязанность. Мы всегда готовы немедленно связаться друг с другом. Не нужно ждать до завтра, мы общаемся мгновенно. И это действительно удивительно».

Актёры сумели найти свой собственный ритм и с благодарностью вспоминают совместную работу, которая стала по-настоящему звёздной для них. Обладательница премии «Оскар» также призналась, что по-прежнему поддерживает тесные контакты с актёром фильма «Волк с Уолл-стрит».

Для выхода в свет Кейт Уинслет выбрала элегантное платье в пол, дополнив образ изысканными украшениями. Среди них выделялись несколько золотых цепочек с кулонами, россыпь браслетов и массивное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Этот стильный аксессуар не остался незамеченным и породил новые слухи о возможных переменах в личной жизни актрисы.

Леонардо ДиКаприо, который накануне был замечен с седой бородой, успел посетить своего мастера-колориста и предстал перед публикой в обновлённом образе. Актёр выглядел свежим и отдохнувшим, что не могло не порадовать его многочисленных поклонниц. Появление звёзд «Титаника» на красной дорожке вызвало настоящий фурор. Поклонники по всему миру обсуждают их образы, а также строят предположения о том, что их дружба может перерасти в нечто большее.