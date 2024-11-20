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Регион
20 ноября, 14:39

Леонардо Ди Каприо снова в центре обсуждений

Актер появился на публике с седой бородой. Обложка © «Выживший» реж.

Актер появился на публике с седой бородой. Обложка © «Выживший» реж.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо вернулся из отпуска в Кабо-Сан-Лукас с новым образом, который сразу привлек внимание общественности. Фотографии выложили на сайте Daily Mail.

Пятидесятилетний актер появился на публике с седой бородой в спортивном костюме и кепке. Новый лук стал предметом обсуждения среди поклонников и журналистов, добавив еще больше интереса к его персоне.

До этого Ди Каприо отдыхал в Мексике вместе с 26-летней супермоделью Витторией Черетти. Пара путешествовала вместе с матерью актера Ирмелин Инденбиркен и ее мужем Дэвидом Уордом.

Слухи о романе Ди Каприо и Черетти появились еще в мае 2023 года, когда их заметили вместе в Каннах. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци. В начале сентября их видели за поцелуями в ночном клубе на Ибице, а в марте начались разговоры о возможной помолвке пары, которые были опровергнуты инсайдерами.

Ди Каприо и Черетти продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых пар Голливуда.

Впрочем и о профессиональной деятельности Ди Каприо не забывает и продолжает активно работать. В сентябре он завершил съемки в новом фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за Бактан-Кросс», который обещает стать одним из самых успешных проектов режиссера. Премьера картины в США и Великобритании запланирована на август следующего года.

Тест: Только фанат угадает все фильмы с Леонардо Ди Каприо, а хейтер не ответит и на 3/8
Тест: Только фанат угадает все фильмы с Леонардо Ди Каприо, а хейтер не ответит и на 3/8

Напомним, что Леонардо Ди Каприо чуть ли не каждый месяц приписывают новые романы. В 2023 году актёр ухаживал за российской моделью Ириной Шейк. Но ни актёр, ни модель так и не прокомментировали слухи об их романтических отношениях. При этом многие поклонники убеждены, что Лео и Ирину связывает всего лишь дружба.

Александра Журавская
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