Ди Каприо заподозрили в ухаживаниях за известной россиянкой

Известному голливудскому холостяку Леонардо Ди Каприо чуть ли не каждый месяц приписывают новые романы. На этот раз актёра застукали ухаживающим за российской моделью Ириной Шейк, пишет Daily Mail.

Инсайдеры издания утверждают, что на закрытой вечеринке в Каннах в честь 53-летия супермодели Наоми Кэмпбелл Ди Каприо весь вечер не отходил от россиянки. Также журналисты обратили внимание, что ранее 36-летняя модель была замечена на премьере нового фильма "Убийцы цветочной луны" с Ди Каприо в главной роли. После показа Шейк стала почётной гостьей вечеринки, на которой он также уделял ей особое внимание.

Пока ни актёр, ни модель не комментируют слухи об их романтических отношениях. При этом многие поклонники убеждены, что Лео и Ирину связывает всего лишь дружба.