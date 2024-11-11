Ди Каприо 50 лет! Нейросеть нарисовала Лео так, как если бы в нём было ещё больше русской крови

Леонардо Ди Каприо — звезда Голливуда, икона стиля и талантливый актёр. Но что если бы его судьба сложилась иначе? Что если бы он родился не в Лос-Анджелесе, а в СССР, провёл детство в типичном советском дворе, а его карьера началась не на голливудской сцене, а в типичном ДК?

Вдохновившись днём рождения Леонардо Ди Каприо, Life.ru провёл вместе с ИИ удивительный эксперимент: нейросети представили нам актёра, который вырос у нас — в России или на Руси. Смотрим, как бы выглядел Леонардо в советском кино: как русский крестьянин или князь, советский таксист и в других интересных амплуа.

Русский крестьянин

Леонардо Ди Каприо в образе русского крестьянина по версии нейросети. Изображение © Kandinsky / Life.ru

На получившемся изображении Лео в образе крестьянина от нейросети мы видим молодца с лёгкой щетиной, зачёсанными назад волосами и с морщинами на лбу от труда на солнце. Одет в простую холщовую рубаху. Какой бы был характер у такого Ди Каприо из деревни? Тихий, трудолюбивый, с добрым и мудрым взглядом. Наверное, Лео ценил бы простые радости жизни, с любовью относился бы к земле и своей семье.

Князь Российской империи

Как видит нейросеть Леонардо Ди Каприо в образе русского князя. Изображение © Kandinsky / Life.ru

Тут перед нами уже предстаёт стройный, с величественной осанкой молодой человек. Носит богато украшенную форменную одежду с шикарным золотым шитьём и высокие сапоги со шпорами. Волосы зачёсаны назад, на лице — короткая бородка. Взгляд строгий, но полный достоинства. Смеем предположить, что Ди Каприо в образе князя Русской империи был бы гордым, отважным, с высоким чувством долга. Он верен своей стране и готов в любой момент защищать Родину.

Постер к советскому фильму с участием Ди Каприо

Нейросеть нарисовала, как бы выглядел постер фильма СССР с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Изображение © Kandinsky / Life.ru

Наверняка это был бы очень драматичный, полный напряжения фильм, ведь лицо советского актёра Леонардо Ди Каприо выражает сложные и тяжёлые эмоции. Его герой столкнулся бы на экране с трудностями — возможно, потерей близких или даже войной. А может быть, судя по преобладанию красного на изображении, это был бы советский фильм про революцию.

Учёный из НИИ СССР

Леонардо Ди Каприо в образе советского учёного из НИИ. Изображение © Kandinsky / Life.ru

Наверняка вы помните Лапенко и его учёного НИИ? А теперь представьте, если бы его придумал и сыграл Леонардо Ди Каприо, каким бы получился герой? Наверное, задумчивым, не очень общительным и полностью поглощённым своей работой. Такой Лео в образе советского учёного точно был бы верен науке и с энтузиазмом искал бы решения важных проблем.

Народный артист РФ

Нейросеть нарисовала, как бы выглядел Ди Каприо в роли народного артиста России. Изображение © Kandinsky / Life.ru

Одетый в элегантный костюм, на этом изображении от нейросети перед нами предстаёт Леонардо Ди Каприо в образе народного артиста РФ. Наверняка в его волосах есть немного седины, что придаёт Лео солидности. На лице лёгкая ухмылка, взгляд — проницательный, опытный. Такой русский Ди Каприо был бы харизматичным, талантливым, с тонким юмором, но сдержанным, не лишённым драматизма.

Царевич из русской сказки

Нейросеть нарисовала Леонардо Ди Каприо так, словно он играет в сказке. Изображение © Kandinsky / Life.ru

А неплохим сказочным царевичем вышел бы Леонардо Ди Каприо, скажите? Представленный нейросетью, перед нами юноша царских кровей, который мог бы коня на скаку остановить, в болото за стрелой пойти или же спасти своё тридевятое царство.

Ди Каприо в образе Менделеева

Леонардо Ди Каприо в образе русского учёного Менделеева. Изображение © Kandinsky / Life.ru

А тут нейросеть нарисовала нам Леонардо Ди Каприо в образе русского учёного Менделеева. Мы видим мужчину средних лет в строгом костюме, с аккуратно убранными волосами. В глазах — блеск гения, в руках — ручка, которой тот записывает свои открытия. Наверняка Леонардо Ди Каприо сыграл бы в фильме «Таблица Менделеева», где он исполнил бы роль великого учёного, делающего важное открытие, которое изменяет курс науки.

Русский богатырь

Нейросеть представила Леонардо Ди Каприо в образе русского богатыря из сказок. Изображение © Kandinsky / Life.ru

А как вам Леонардо Ди Каприо в образе русского богатыря из былин? Высокий, мускулистый, с могучим телом, одетый в расписные доспехи и на коне. На лице — лёгкая борода, волосы длинные и забраны в хвост. Взгляд твёрдый, полный силы и решимости. Смеем предположить, что такой богатырь Леонардо Ди Каприо был бы честным, отважным, верным своим принципам. Он бы точно был готов защищать слабых и сражаться со злом.