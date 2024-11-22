«Это за гранью»: Селена Гомес ответила хейтерам на критику её внешности

Селена Гомес, известная своими откровенными и смелыми заявлениями, снова привлекла внимание широкой аудитории. В недавнем интервью для The Hollywood Reporter 32-летняя актриса и певица рассказала, как она справляется с критикой, навязанным обществом, стереотипами и давлением.

Звезда подчеркнула, что изменения в её внешности, в том числе колебания веса, связаны с синдромом избыточного бактериального роста тонкого кишечника (СИБР), а также с хроническим заболеванием — системной красной волчанкой, которое сопровождает её на протяжении многих лет. Гомес отметила, что несмотря на постоянные нападения со стороны хейтеров, она не собирается подстраиваться под чужие стандарты и идеалы. «Мне на самом деле всё равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью», — заявила она, подчеркнув, что научилась игнорировать критику и фокусироваться на том, что важно именно для неё.

Личное счастье Селены также стало темой обсуждения. В июле 2023 года она начала отношения с продюсером Бенни Бланко. Селена рассказала, что этот роман стал для неё новым этапом в жизни. В отличие от предыдущих отношений, сейчас она чувствует полную безопасность и стабильность. Пара не скрывает свои чувства от публики и предпочитает открыто делиться ими, чтобы сохранить контроль над собственной личной жизнью и избежать ненужного вмешательства извне.

Селена Гомес продолжает быть источником вдохновения для миллионов людей по всему миру. Её жизненный путь показывает, как важно оставаться честным с собой, не бояться быть уязвимым и не поддаваться внешнему давлению. Её пример служит напоминанием: счастье заключается в том, чтобы жить по собственным правилам.