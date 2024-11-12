Избранника Селены Гомес Бенни Бланко признали одним из самых сексуальных мужчин

Издание People признало Бенни Бланко, избранника певицы Селены Гомес, одним из самых сексуальных мужчин планеты. Многие пользователи Сети поддержали этот выбор. По их мнению, Бенни переосмысливает понятие «сексуальность» благодаря юмору, стилю, таланту и обаянию.

«И люди всё ещё удивляются, почему Селена выбрала его. Он кажется отличным парнем», «Он такой очаровательный. Мы понимаем тебя, Селена», «Он излучает доброту и тепло. Радостно видеть, как он и Селена поддерживают друг друга. Они оба действительно заслуживают любви, счастья и всего прекрасного, что может предложить жизнь!» — написали в социальных сетях фанаты пары.



Однако нашлись и недовольные этим решением. Люди недоумевают, как можно было назвать Бланко одним из самых сексуальных мужчин планеты. По их словам, участников явно выбирали с завязанными глазами.

«Сколько Селена вам заплатила за это?», «Бенни Бланко и «самый сексуальный мужчина на свете» никогда не должны стоять в одном предложении», «Ну тогда просто выбросьте весь список», «Может, он и хороший человек, но действительно ли он один из самых сексуальных мужчин на всей планете? Что здесь вообще происходит?» — негодует остальная часть интернета.