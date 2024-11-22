Принц Гарри встретит Рождество без Меган Маркл из-за проблем в браке

Слухи о проблемах в браке герцогов Сассекских получили подтверждение: принц Гарри решил провести Рождество без Меган Маркл. Издание Radar сообщает, что Гарри организует рождественскую вечеринку и приглашает гостей, желающих пообщаться с ним лично. Однако Меган на этом мероприятии не будет.

Благотворительная организация Scotty’s Little Soldiers разослала приглашения с подробностями о мероприятии. «Вы сможете узнать Гарри поближе», — говорится в тексте, но Меган не упоминалась. Это событие стало очередным сигналом о возможных проблемах в их браке. Ранее Гарри и Меган начали появляться на публике по отдельности, также Гарри путешествует в одиночку. Cначала это объяснялось попыткой пары восстановить репутацию. Однако всё больше источников утверждают, что между супругами назревает разлад, который может привести к расставанию.

В этом году пара отметила годовщину 6 лет со дня свадьбы. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США, окончательно разорвав связь с Великобританией. Это вызвало волну критики и ухудшило отношения Гарри с его семьей, особенно с братом, принцем Уильямом. Недавно Кейт Миддлтон намекнула, что примирению Гарри с семьей мешают определённые обстоятельства, однако подробности не раскрыла.

Пока остаётся неизвестным, как сложатся дальнейшие отношения герцогов Сассекских, но их решение провести Рождество отдельно лишь подогревает интерес к их паре. Время покажет, смогут ли они преодолеть разногласия или их союз действительно находится под угрозой.