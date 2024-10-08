Принцу Гарри пророчат трудности из-за скорой смерти Карла III
Daily Beast: Принцу Гарри грозят трудности из-за возможной смерти Карла III
В ближайшем будущем принц Гарри может столкнуться с трудностями, вызванными вероятной смертью короля Карла III и последующей коронацией его брата, принца Уильяма. Журналисты считают, что тот факт, что Карл III открыто сообщил о своей болезни, намекает на то, что его дни сочтены. Об этом сообщает издание Daily Beast.
Предполагается, что после коронации Уильям не станет прощать брата за его откровенные интервью и разоблачения, касающиеся британской королевской семьи. Гарри же совсем не рассчитывал на такой сценарий. Он ожидал, что в ближайшее время королём Великобритании будет Карл III, который сможет простить сына.
Уже на протяжении длительного времени в британской королевской семье сохраняются напряжённые отношения. Особенно обострились разногласия между братьями Уильямом и Гарри после публикации мемуаров последнего, в которых он поделился откровениями о сложных аспектах жизни с родными. Дополнительное напряжение вызвал отказ Гарри и его супруги Меган Маркл от королевских титулов, после чего пара решила переехать в США. Однако даже после смены места жительства их семейные проблемы не исчезли. В прошлом году появились сообщения о том, что Гарри и Меган временно разъехались, причиной чему стали финансовые трудности.
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