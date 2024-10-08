Принцу Гарри пророчат трудности из-за скорой смерти Карла III

В ближайшем будущем принц Гарри может столкнуться с трудностями, вызванными вероятной смертью короля Карла III и последующей коронацией его брата, принца Уильяма. Журналисты считают, что тот факт, что Карл III открыто сообщил о своей болезни, намекает на то, что его дни сочтены. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Предполагается, что после коронации Уильям не станет прощать брата за его откровенные интервью и разоблачения, касающиеся британской королевской семьи. Гарри же совсем не рассчитывал на такой сценарий. Он ожидал, что в ближайшее время королём Великобритании будет Карл III, который сможет простить сына.