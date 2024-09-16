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16 сентября, 11:03

Карл III поздравил принца Гарри с юбилеем после длительного игнорирования сына

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Неожиданно прервалось молчание между членами британской королевской семьи. Поводом для кратковременного возобновления общения стал день рождения принца Гарри, которому исполнилось 40 лет.

«Желаю герцогу Сассекскому счастливейшего 40-го дня рождения сегодня!»написал король Великобритании Карл III в соцсети X.

Примечательно, что монарх применил в обращении герцогский титул. Также к поздравлению короля присоединились старший наследник принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. По данным приближённых к королевской чете, на этом общение не завершилось. Король Карл III намерен позвонить младшему сыну.

«Уверен, что звонок внесут в планы. Они уже говорили, когда день рождения был у Карла. Этим поздравлением король протягивает оливковую ветвь, и дело теперь за ответом Гарри»,сообщает источник The Daily Beast.

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Ранее Life.ru сообщал, что король Великобритании Карл III и его младший сын принц Гарри прекратили общение. Отношения между ними ухудшились после встречи в феврале, когда стало известно об онкологии монарха. В окружении королевской четы заявляют, что Карл III игнорирует все сообщения и звонки от сына.

Мария Любицкая
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