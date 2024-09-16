Карл III поздравил принца Гарри с юбилеем после длительного игнорирования сына

Неожиданно прервалось молчание между членами британской королевской семьи. Поводом для кратковременного возобновления общения стал день рождения принца Гарри, которому исполнилось 40 лет.

«Желаю герцогу Сассекскому счастливейшего 40-го дня рождения сегодня!» — написал король Великобритании Карл III в соцсети X.

Примечательно, что монарх применил в обращении герцогский титул. Также к поздравлению короля присоединились старший наследник принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. По данным приближённых к королевской чете, на этом общение не завершилось. Король Карл III намерен позвонить младшему сыну.

«Уверен, что звонок внесут в планы. Они уже говорили, когда день рождения был у Карла. Этим поздравлением король протягивает оливковую ветвь, и дело теперь за ответом Гарри», — сообщает источник The Daily Beast.