Принц Гарри получил $8,5 млн в подарок от прабабушки Елизаветы на день рождения

В день своего 40-летия принц Гарри получит подарок от своей прабабушки — королевы-матери Елизаветы $8,5 млн. Об этом сообщает Express.

По данным издания, в 1994 году 94-летняя Елизавета учредила специальный трастовый фонд, в который вложила 19 миллионов фунтов стерлингов (около 25 миллионов долларов) для своих правнуков. Первый транш в размере 7,5 миллиона долларов они получили, когда им исполнился 21 год, а второй — в день их сорокалетия. Согласно данным Economic Times, основная часть оставшихся средств достанется Гарри. Таким образом, прабабушка намеревалась компенсировать то, что у младшего правнука будет меньше обязанностей и, соответственно, меньше денег.

При составлении завещания прабабушка Гарри не могла предположить, что он станет источником стольких проблем для семьи, говорится в статье. Королевский биограф Кристофер Андерсен отметил, что если бы она знала о том, что Гарри отречётся от королевских полномочий, то вполне могла бы исключить его из своего завещания.

На данный момент состояние принца Гарри и его жены Меган Маркл оценивается в 11 миллионов фунтов стерлингов (примерно 15 миллионов долларов), в то время как у его брата, принца Уильяма, оно составляет 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).