"В ответ тишина": Король Карл III оборвал общение и игнорирует звонки принца Гарри
People: Король Британии Карл III перестал отвечать на звонки и письма сына Гарри
Принц Гарри и король Великобритании Карл III. Обложка. © ТАСС / AP / Evan Agostini, © Wikipedia
Король Великобритании Карл III и его младший сын принц Гарри прекратили общение. Отношения между ними ухудшились после встречи в феврале, когда стало известно об онкологии монарха. В окружении королевской четы заявляют, что Карл III игнорирует все сообщения и звонки от сына. Об этом пишет издание People.
"Сейчас Карл III "недоступен". Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королём, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но в ответ на гудки тишина", — рассказал источник.
Инсайдер добавил, что принц Гарри не раз обращался к Карлу III, чтобы к нему и его семье приставили полицейских для защиты во время визитов в Великобританию. В 2020 году герцога Сассекского и его супругу Меган Маркл лишили такой возможности из-за отказа от титулов королевской семьи.
"Гарри напуган и чувствует, что единственный человек, который может что-то с этим сделать, — это его отец", — заявил источник.
Напомним, 5 февраля стало известно, что у Карла III обнаружили рак и он начал курс лечения. При этом сообщалось, что монарх продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Также Life.ru сообщал о том, что 42-летняя супруга наследника британского престола принца Уильяма в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение и заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Их родственники принц Гарри и его супруга Меган Маркл тем временем проживают в Соединённых Штатах, однако раздельно. Супруги объяснили разъезд проблемами с финансами.