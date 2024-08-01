"В ответ тишина": Король Карл III оборвал общение и игнорирует звонки принца Гарри

Король Великобритании Карл III и его младший сын принц Гарри прекратили общение. Отношения между ними ухудшились после встречи в феврале, когда стало известно об онкологии монарха. В окружении королевской четы заявляют, что Карл III игнорирует все сообщения и звонки от сына. Об этом пишет издание People.

"Сейчас Карл III "недоступен". Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королём, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но в ответ на гудки тишина", — рассказал источник.

Инсайдер добавил, что принц Гарри не раз обращался к Карлу III, чтобы к нему и его семье приставили полицейских для защиты во время визитов в Великобританию. В 2020 году герцога Сассекского и его супругу Меган Маркл лишили такой возможности из-за отказа от титулов королевской семьи.