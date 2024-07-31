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31 июля, 19:46

Принц Уильям запретил Меган Маркл надевать украшения принцессы Дианы

Писатель Джобсон: Принц Уильям запретил Маркл носить украшения принцессы Дианы

Меган Маркл. Обложка © ТАСС / Evan Agostini

Меган Маркл. Обложка © ТАСС / Evan Agostini

Наследник британского престола принц Уильям запретил избраннице своего брата Меган Маркл надевать на свадьбу украшения своей матери — принцессы Дианы. Об этом сообщил королевский инсайдер Роб Джобсон в своей новой книге о жене Уильяма Кейт Миддлтон. Цитату из издания приводит The Independent.

По словам автора, к решению принца Гарри жениться на голливудской актрисе королевская чета всегда относилась с опасением. Особенно сильное волнение одолевало Уильяма. Он же советовал "не торопиться" с заключением брака и дать Меган возможность привыкнуть к новому статусу и правилам.

"Уильям, всё ещё обеспокоенный этим браком, даже просил у королевы Елизаветы II гарантий того, что будущей невесте его брата не достанется носить никаких украшений из коллекции Дианы. Хотя его жене, Кэтрин, было разрешено носить кое-что из шкатулки свекрови", — написал Джобсон.

Принц Гарри расстроен из-за отлучения его детей от важных королевских ритуалов
Принц Гарри расстроен из-за отлучения его детей от важных королевских ритуалов

Напомним, что размолвки в королевской чете Великобритании длятся уже довольно давно. Особенно натянутыми отношения между братьями Уильямом и Гарри стали после того, как последний опубликовал мемуары, где откровенно рассказал о тёмной стороне собственной семьи. Кроме того, вместе со своей супругой Меган Маркл они отказались от королевских титулов и переехали в Соединённые Штаты. Но и там у семейства всё не так гладко — в прошлом году сообщалось, что пара временно разъехалась из-за финансовых проблем.

Мария Любицкая
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