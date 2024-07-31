Принц Уильям запретил Меган Маркл надевать украшения принцессы Дианы

Наследник британского престола принц Уильям запретил избраннице своего брата Меган Маркл надевать на свадьбу украшения своей матери — принцессы Дианы. Об этом сообщил королевский инсайдер Роб Джобсон в своей новой книге о жене Уильяма Кейт Миддлтон. Цитату из издания приводит The Independent.

По словам автора, к решению принца Гарри жениться на голливудской актрисе королевская чета всегда относилась с опасением. Особенно сильное волнение одолевало Уильяма. Он же советовал "не торопиться" с заключением брака и дать Меган возможность привыкнуть к новому статусу и правилам.