Принц Гарри расстроен из-за отлучения его детей от важных королевских ритуалов

Принц Гарри расстроен тем, что его дети Арчи и Лилибет не проводят праздники вместе с королевской семьёй, передаёт газета The Mirror.

Семья герцогов Сассекских, отказавшаяся от титула, теперь не участвует в королевских традиционных праздниках, включая Рождество и Пасху. По мнению биографа Тома Куинна, принц Гарри озабочен тем, что его дети не участвуют в застольях. Обычно в Пасху королевская семья собирается в Виндзоре для службы в часовне Святого Георгия, а после идёт на традиционный обед, включающий жареного ягнёнка как главное блюдо.

"Гарри всегда нравилась эта традиция, потому что ему удавалось на короткое время встретиться с обожающей публикой", — отметил биограф.