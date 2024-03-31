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31 марта, 18:16

Принц Гарри расстроен из-за отлучения его детей от важных королевских ритуалов

The Mirror: Принц Гарри расстроен отсутствием королевских праздников у его детей

Принц Гарри. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Принц Гарри. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Принц Гарри расстроен тем, что его дети Арчи и Лилибет не проводят праздники вместе с королевской семьёй, передаёт газета The Mirror.

Семья герцогов Сассекских, отказавшаяся от титула, теперь не участвует в королевских традиционных праздниках, включая Рождество и Пасху. По мнению биографа Тома Куинна, принц Гарри озабочен тем, что его дети не участвуют в застольях. Обычно в Пасху королевская семья собирается в Виндзоре для службы в часовне Святого Георгия, а после идёт на традиционный обед, включающий жареного ягнёнка как главное блюдо.

"Гарри всегда нравилась эта традиция, потому что ему удавалось на короткое время встретиться с обожающей публикой", — отметил биограф.

Эксперт добавил, что принца особенно расстроило то, что его дети не увидят охоту за пасхальными яйцами, которая всегда проходит в королевской семье после праздничного обеда.

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Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от своего королевского статуса и денег короны, чтобы обрести финансовую независимость и основать благотворительный фонд. Потом супруги перестали жить вместе из-за возникших финансовых проблем. А недавно появилась информация о том, что принц Гарри хочет вернуться в королевскую семью и продолжить исполнение своих обязанностей из-за опасений, связанных с болезнью его отца Карла III.

Александра Мышляева
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