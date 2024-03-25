"Очень плохо влияет на Гарри": Меган Маркл подверглась унижению

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит дал скандальное интервью The Sunday Times, раскритиковав свою племянницу и герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Бизнесмен назвал супругу принца Гарри "смеющейся девочкой", обвинив её в дурном влиянии на королевство.

"Я считаю, что она непостоянна. И я думаю, что она очень плохо влияет на Гарри и на нашу страну. <…> Мне очень жаль, но смеющаяся девчонка — нехороший человек", — заявил Голдсмит.