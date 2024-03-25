"Очень плохо влияет на Гарри": Меган Маркл подверглась унижению
Дядя Кейт Миддлтон: Меган Маркл плохо влияет на принца Гарри и Британию
Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит дал скандальное интервью The Sunday Times, раскритиковав свою племянницу и герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Бизнесмен назвал супругу принца Гарри "смеющейся девочкой", обвинив её в дурном влиянии на королевство.
"Я считаю, что она непостоянна. И я думаю, что она очень плохо влияет на Гарри и на нашу страну. <…> Мне очень жаль, но смеющаяся девчонка — нехороший человек", — заявил Голдсмит.
В этом же ключе брат Кэрол Миддлтон высказался о семье принцессы Уэльской. По его словам, между ней и принцем Уильямом уже нет прежнего счастья. Однако как только Кейт заявила о своей онкологии, Голдсмит извинился за сказанное, уточнив, что интервью было записано задолго до появления страшного известия.
О диагностированной онкологии Кейт Миддлтон сообщила в пятницу, 22 марта. Сейчас она проходит курс химиотерапии. Король Британии Карл III заявил, что гордится принцессой, которая нашла силы публично заявить о недуге.
ТАСС / EPA / NIC BOTHMA