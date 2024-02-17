Принц Гарри намерен вернуться в королевскую семью ради отца

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри изъявил готовность вернуться к исполнению королевских обязанностей, чтобы поддержать отца, проходящего курс лечения от онкологии. Об этом сооб щает The Times.

По информации газеты, на прошлой неделе герцог Сассекский навещал отца и сообщил о своём намерении. Всего же за последнее время, после того как стало известно о болезни монарха, Гарри навестил отца несколько раз.