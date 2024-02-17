Принц Гарри намерен вернуться в королевскую семью ради отца
Times: Принц Гарри готов исполнять королевские обязанности из-за болезни отца
Принц Гарри. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри изъявил готовность вернуться к исполнению королевских обязанностей, чтобы поддержать отца, проходящего курс лечения от онкологии. Об этом сообщает The Times.
По информации газеты, на прошлой неделе герцог Сассекский навещал отца и сообщил о своём намерении. Всего же за последнее время, после того как стало известно о болезни монарха, Гарри навестил отца несколько раз.
"Принц Гарри стремится вернуться в семью, чтобы уладить разлад с королём", — написал автор материала.
Напомним, 5 февраля Букингемский дворец официально сообщил об онкологии у короля Великобритании Карла III. Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии. На время лечения монарха наследник престола — принц Уильям — возьмёт на себя исполнение некоторых публичных обязанностей. Сообщалось и о прибытии на родину второго сына Карла III — принца Гарри. Британские журналисты надеются, что болезнь монарха поможет наладить отношения между его сыновьями, испортившиеся после выхода скандальной книги Гарри — Spare ("Запасной").