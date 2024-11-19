Меган Маркл без принца Гарри посетила вечеринку в платье с декольте

Меган Маркл посетила вечеринку своей близкой подруги Кади Ли по случаю запуска её собственного бренда Kadi Highbrow Hippie. Принц Гарри презентацию не посетил, а компанию герцогине Сассекской составили её парикмахер и стилист.

Маркл выбрала для светского мероприятия откровенный наряд: она надела корсетный костюм с открытыми плечами и декольте в виде сердца. Образ дополнил яркий макияж и уложенная волнами причёска. На снимках с вечеринки видно, что супруга принца Гарри не убирала с лица обаятельную улыбку, а также хорошо проводила время в компании друзей. По информации СМИ, она веселилась и танцевала до самого конца встречи.