Меган Маркл без принца Гарри посетила вечеринку в платье с декольте
Меган Маркл появилась на вечеринке подруги без принца Гарри
Меган Маркл посетила вечеринку своей близкой подруги Кади Ли по случаю запуска её собственного бренда Kadi Highbrow Hippie. Принц Гарри презентацию не посетил, а компанию герцогине Сассекской составили её парикмахер и стилист.
Меган Маркл и Кади Ли. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / highbrowhippie
Маркл выбрала для светского мероприятия откровенный наряд: она надела корсетный костюм с открытыми плечами и декольте в виде сердца. Образ дополнил яркий макияж и уложенная волнами причёска. На снимках с вечеринки видно, что супруга принца Гарри не убирала с лица обаятельную улыбку, а также хорошо проводила время в компании друзей. По информации СМИ, она веселилась и танцевала до самого конца встречи.
Меган Маркл на презентации коллекции Kadi Highbrow Hippie. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / highbrowhippie
Напомним, что в отношениях Маркл и Гарри давно проглядывается разлад. Они несколько месяцев не появлялись на публике вместе — пара вышла в свет лишь 9 ноября. Сообщалось, якобы герцогиня ревнует супруга к Дженнифер Лопес.
ТАСС / Zuma / CraSH