Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Вместе с другими членами королевской семьи она посетила фестиваль, посвящённый Дню памяти павших.

Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльской. Перед гостями мероприятия Миддлтон предстала в чёрном элегантном платье. На фестивале также присутствовал король Карл III и британский наследный принц Уильям, который сменил имидж и отрастил бороду.