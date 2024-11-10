Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии
Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Обложка © X / RoyalFamily
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Вместе с другими членами королевской семьи она посетила фестиваль, посвящённый Дню памяти павших.
Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльской. Перед гостями мероприятия Миддлтон предстала в чёрном элегантном платье. На фестивале также присутствовал король Карл III и британский наследный принц Уильям, который сменил имидж и отрастил бороду.
Напомним, о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон страдает от онкологии, стало известно весной, принцесса сама рассказала о своём состоянии. В очередной раз она высказалась на эту тему уже в июне, сообщив, что лечение идёт успешно. Вскоре Миддлтон вернулась к активному участию в жизни королевства. В начале лета она посетила военный парад в честь дня рождения британского короля, а потом побывала на чемпионате Уимблдон. В начале сентября королевская особа поделилась с поклонниками радостной новостью о завершении курса химиотерапии. В начале октября она впервые вышла в свет.