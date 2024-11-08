Принц Уильям назвал этот год ужасным из-за болезни Кейт Миддлтон и Карла III
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales
Наследник британского престола принц Уильям впервые рассказал, как тяжело пережил год из-за онкологии у его жены Кейт Миддлтон и отца Карла III. Своими ощущениями он поделился в рамках тура в Южную Африку, где вручил экологическую премию Earthshot и провёл ряд встреч с активистами и волонтёрами.
«Честно? Это было ужасно. Наверное, это был самый тяжёлый год в моей жизни. Поэтому было очень трудно пытаться справиться со всем остальным и не сбиться с пути <...> С точки зрения личной, семейной жизни, да, это было жестоко», — цитирует Daily Mail принца Уильяма.
Семья Уильяма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales
Наследник британского престола также заявил, что гордится женой и отцом, которые проделали большой путь. По его словам, у Кейт сейчас всё хорошо. Принца удивило то, что его поведение в Кейптауне назвали расслабленным.
«Интересно, что вы так говорите, потому что в этом году я не мог быть расслабленным, так что очень интересно, что вы так всё это видите», — отметил Уильям.
Напомним, в начале февраля стало известно об обнаружении рака у Карла III, а весной онкологию нашли и у 42-летней Кейт Миддлтон. К счастью, уже в сентябре королевская особа поделилась с поклонниками радостной новостью о завершении курса химиотерапии. А вот монарх всё ещё борется с заболеванием. Но судя по всему, прогнозы не радужные: в Лондоне разработали специальный план на случай реальной кончины главы государства. По мнению политолога, на место больного короля есть два десятка кандидатов. Однако и для эксперта, и для большинства подданных очевидно, что после смерти Карла III британский трон займёт его старший принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон, скорее всего, получит титул королевы-консорта.