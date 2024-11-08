Принц Уильям назвал этот год ужасным из-за болезни Кейт Миддлтон и Карла III

Наследник британского престола принц Уильям впервые рассказал, как тяжело пережил год из-за онкологии у его жены Кейт Миддлтон и отца Карла III. Своими ощущениями он поделился в рамках тура в Южную Африку, где вручил экологическую премию Earthshot и провёл ряд встреч с активистами и волонтёрами.

«Честно? Это было ужасно. Наверное, это был самый тяжёлый год в моей жизни. Поэтому было очень трудно пытаться справиться со всем остальным и не сбиться с пути <...> С точки зрения личной, семейной жизни, да, это было жестоко», — цитирует Daily Mail принца Уильяма.

Семья Уильяма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

Наследник британского престола также заявил, что гордится женой и отцом, которые проделали большой путь. По его словам, у Кейт сейчас всё хорошо. Принца удивило то, что его поведение в Кейптауне назвали расслабленным.