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10 октября, 17:55

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после завершения химиотерапии

Кейт Миддлтон. Фото © Getty Images / WPA Pool / Pool

Кейт Миддлтон. Фото © Getty Images / WPA Pool / Pool

Долгое время принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не выходила в свет — проходила курс химиотерапии. Но недавно Кэтрин присоединилась к принцу Уильяму во время его поездки в Саутпорт, сообщает «Би-би-си».

Принцесса и принц Уэльские встретились с родственниками девочек, которые погибли в июле в результате нападения на детский танцевальный клуб Hope of Hart в Саутпорте. Поездка стала первым появлением герцогини Кембриджской на публике после завершения химиотерапии. Предыдущим совместным мероприятием монаршей четы был рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве 15 декабря.

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Напомним, о том, что 42-летняя Кейт Миддлтон страдает от онкологии, стало известно весной, принцесса сама рассказала о своём состоянии. В очередной раз она высказалась на эту тему уже в июне, сообщив, что лечение идёт успешно. Вскоре Миддлтон вернулась к активному участию в жизни королевства. В начале лета она посетила военный парад в честь дня рождения британского короля, а потом побывала на чемпионате Уимблдон. В начале сентября королевская особа поделилась с поклонниками радостной новостью о завершении курса химиотерапии.

Миддлтон посетила церемонию в Букингемском дворце после завершения химиотерапии
Миддлтон посетила церемонию в Букингемском дворце после завершения химиотерапии
Алена Пенчугина
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