Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после завершения химиотерапии

Долгое время принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не выходила в свет — проходила курс химиотерапии. Но недавно Кэтрин присоединилась к принцу Уильяму во время его поездки в Саутпорт, сообщает «Би-би-си».

Принцесса и принц Уэльские встретились с родственниками девочек, которые погибли в июле в результате нападения на детский танцевальный клуб Hope of Hart в Саутпорте. Поездка стала первым появлением герцогини Кембриджской на публике после завершения химиотерапии. Предыдущим совместным мероприятием монаршей четы был рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве 15 декабря.