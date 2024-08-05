Убийство детей привело к мигрантским погромам в Великобритании: хронология событий и кто виноват В Великобритании вспыхнули погромы после убийства трёх детей. Радикалы винят мигрантов, власти ищут виновников среди ультраправых, а Россия призывает к сдержанности. 5 августа, 14:28 Полиция задерживает и исламистов, и радикалов. Обложка © AFP / Justin Tallis

Беспорядки в британских городах

Британские города продолжают испытывать на себе силы и мигрантов, и радикалов. После шести дней беспорядков премьер-министр Кир Стармер решил провести заседание чрезвычайного правительственного комитета. Ранее он обещал, что погромщики пожалеют о том, что сотворили.

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— Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что приняли участие в этих беспорядках или провоцировали эти беспорядки онлайн и затем сбегали, — заявил политик.

Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полиция получила приказ принимать максимально жёсткие меры. Но это не останавливает насилие. В Тамворте протестующие попытались поджечь отель, где проживают приезжие.

В свою очередь экс-премьер-министр Шотландии призвал вывести на улицы армию. Кстати, Хамза Юсаф — потомок пакистанских иммигрантов.

Появились призывы вывести на улицы армию. Фото © Telegram / trtnarusskom

С чего начались беспорядки

29 июля 17-летний выходец из семьи мигрантов Аксель Рудакубана напал на танцевальную студию Hope of Hart в Саутпорте. Смертельные ранения получили шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Стэнкомб и девятилетняя Элис Дасильва Агиар. Ещё восемь детей получили ранения.

После нападения на детей на улицу вышли местные жители и прибывшие в город активисты организации "Лига английской обороны", использующая символику, схожую с ультраконсервативной партией Norsefire из фильма "V — значит вендетта". Кстати, по сюжету англо-германо-американской картины, британские радикалы приходят к власти в том числе на фоне миграционного кризиса и вспыхнувших беспорядков. Власть они в итоге потеряли, но установленный режим был жесток — с концлагерями и опытами на людях, так что британцам сейчас необходимо найти золотую середину.

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Погромы в Саутпорте перекинулись и на другие города. А на улицах началась маленькая гражданская война, так как консервативным англичанам начали противостоять мигранты при поддержке англичан, защищающих права меньшинств.

— Гражданская война неизбежна, — написал обладатель канадского паспорта, а значит подданный британской короны, Илон Маск.

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Много ли мигрантов в Великобритании

Пять лет назад ООН посчитала, что в Великобритании проживало 9,5 миллиона иммигрантов, что равняется 14% населения. Большое количество приехало из Африки. Лондон не белеет. Согласно данным переписи населения 2001 года, к темнокожим относили 10,92% населения столицы, а в 2021 году их количество увеличилось на 2,5% или 400 тысяч человек. Количество азиатов также увеличивается. Численность британцев и ирландцев только уменьшается. Что говорить, если мэр Лондона пакистанского происхождения? Садик Хан возглавил столицу в 2016 году.

Экс-премьер-министр Риши Сунак имеет пенджабское происхождение. И это лишь яркие примеры, когда потомки мигрантов приходят к власти.

Кто организовывает беспорядки

По мнению экспертов, за организацией беспорядков могут стоять следующие крайне правые движения, у которых нет доступа к большой политике. То есть они не участвовали в прошедших парламентских выборах, зато арсенал для координации и реформирования своих структур у них крайне современен. Речь идёт о Patriotic Alternative, British Movement, English Defence League (Английская лига обороны). "Это политика прямого действия, распространяемая и координируемая через новые медиа — от американских соцсетей до мобильных телефонов, от цифровых фильмов до "Ютуба", полагают специалисты. Авторы NYT пишут "социальные сети и другие технологии", предлагают "новые способы заниматься активизмом за пределами традиционных организационных структур".

Где прошли беспорядки

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Как минимум в 17 британских городах прошли антимигрантские акции. Власти реагируют применением силы. Задержано больше 400 человек. На охрану мечетей выделено 38 миллионов долларов.

Винят во всём ультраправых, но кадры, например из Шеффилда, говорят об обратном. Исламисты толпой напали на англичанина. Полиция неохотно вмешивается в конфликт.

— В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей, — заявили в МИД России.

Авторы Даниил Черных