Онкобольной Карл III наплевал на тайный план на случай его смерти и собрался в масштабное турне

Король Великобритании Карл III решил не уменьшать число зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на продолжающееся лечение от рака. Врачи даже разрешили ему совершить масштабное турне. Монарх Соединённого Королевства планирует посетить Австралию и Самоа, сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.