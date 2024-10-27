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27 октября, 08:32

Онкобольной Карл III наплевал на тайный план на случай его смерти и собрался в масштабное турне

Король Британии Карл III не уменьшит число зарубежных визитов из-за рака

Король Британии Карл III. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theroyalfamily

Король Британии Карл III. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theroyalfamily

Король Великобритании Карл III решил не уменьшать число зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на продолжающееся лечение от рака. Врачи даже разрешили ему совершить масштабное турне. Монарх Соединённого Королевства планирует посетить Австралию и Самоа, сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

«Сейчас мы работаем над вполне обычной и полноценной программой зарубежного турне на следующий год», — поделились представители монарха.

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Напомним, в начале февраля стало известно об обнаружении рака у Карла III. По данным СМИ, в Лондоне уже разработали специальный план на случай реальной кончины главы государства. По мнению политолога, на место больного короля есть два десятка кандидатов. Однако и для эксперта, и для большинства подданных очевидно, что после смерти Карла III британский трон займёт его старший принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон, скорее всего, получит титул королевы-консорта.

Алена Пенчугина
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