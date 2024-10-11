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11 октября, 15:31

«Два десятка наследников»: Кто сменит тяжелобольного Карла III на британском троне

Политолог Косоруков: На место больного Карла III есть два десятка кандидатов

Король Великобритании Карл III. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / King Charles III

Король Великобритании Карл III. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / King Charles III

Британские подданные всё активнее обсуждают вероятность скорой кончины тяжелобольного короля Карла III, страдающего из-за онкологии. Открытым остаётся вопрос о преемнике. По словам политолога МГУ, доцента Артёма Косорукова, у действующего главы государства на данный момент имеется «два десятка потенциальных наследников».

Однако и для эксперта, и для большинства подданных очевидно, что сюрпризов в этой истории не произойдёт. После смерти Карла III британский трон займёт его старший принц Уильям, а его супруга Кейт Миддлтон, скорее всего, получит титул королевы-консорта.

«Не перечисляя следующих двух десятков потенциальных наследников по линии Елизаветы II и по линии принцессы Маргарет, следует отметить, что времена дворцовых переворотов давно прошли», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Монаршая чета, вероятно, заранее обговаривала этот план. Экс-редактор Vanity Fair Тина Браун в апреле рассказал, что Уильям и Кейт встревожены из-за будущих изменений, ведь они рассчитывали ещё несколько лет вдали от глаз подданных заниматься воспитанием детей. Однако очевидно, что принц уже сейчас готовится получить корону — он начал заменять больного отца на некоторых протокольных мероприятиях.

Дворцовые интриги Лондона: Сколько осталось жить Карлу III и кто будет бороться за трон после его ухода
Дворцовые интриги Лондона: Сколько осталось жить Карлу III и кто будет бороться за трон после его ухода

Напомним, в начале февраля стало известно об обнаружении рака у короля Карла III. По данным СМИ, в Лондоне уже разработали специальный план на случай реальной кончины главы государства.

Борис Эльфанд
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