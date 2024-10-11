«Два десятка наследников»: Кто сменит тяжелобольного Карла III на британском троне

Британские подданные всё активнее обсуждают вероятность скорой кончины тяжелобольного короля Карла III, страдающего из-за онкологии. Открытым остаётся вопрос о преемнике. По словам политолога МГУ, доцента Артёма Косорукова, у действующего главы государства на данный момент имеется «два десятка потенциальных наследников».

Однако и для эксперта, и для большинства подданных очевидно, что сюрпризов в этой истории не произойдёт. После смерти Карла III британский трон займёт его старший принц Уильям, а его супруга Кейт Миддлтон, скорее всего, получит титул королевы-консорта.

«Не перечисляя следующих двух десятков потенциальных наследников по линии Елизаветы II и по линии принцессы Маргарет, следует отметить, что времена дворцовых переворотов давно прошли», — подчеркнул собеседник РИАМО.