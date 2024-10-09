Дворцовые интриги Лондона: Сколько осталось жить Карлу III и кто будет бороться за трон после его ухода Информация о болезни Карла III открыла британским СМИ новый уровень национальной охоты — кто похоронит короля раньше всех. Life.ru — подробнее о королевской семье. 9 октября, 15:21 Британский король Карл III. Обложка © Wikipedia / Copyright House of Lords 2022 / Photography by Annabel Moeller

Пресса всё чаще заявляет о планах Букингемского дворца относительно будущего монарха в условиях тяжёлой болезни короля Карла III. Есть вероятность, что монарх уйдёт из жизни раньше, чем прогнозировали врачи.

Чем болен король Великобритании Карл III

О серьёзном недуге главы британской монархии пресс-служба семьи сообщила ещё в феврале 2024 года. Карл III проходил обследование из-за обнаруженной доброкачественной опухоли простаты, но в ходе исследования медики выяснили, что проблема со здоровьем у короля намного хуже: у него обнаружилась более серьёзная опухоль поджелудочной железы. Последующие анализы выявили у Карла рак. Сразу же после постановки этого диагноза король начал терапию. Король решил обнародовать свой диагноз, чтобы избежать спекуляций в прессе, но это не помогло: многочисленные таблоиды с завидной регулярностью «хоронят» британского монарха.

Сколько осталось жить Карлу III

Ранее британские СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что врачи дают Карлу III не больше двух лет жизни. И речь идёт о поддержании жизни, фактически о паллиативной помощи, улучшающей качество жизни неизлечимо больных пациентов. Если непоправимое случится в ближайшее время, Карл станет одним из нескольких правителей Англии, продержавшихся на троне рекордно малый срок. Возможно, он присоединится к компании Ричарда III (1452–1485), правившего два года, и Эдуарда V (1470–1483), правившего меньше трёх месяцев. Но есть другая, более важная тенденция, которая прослеживается в судьбе Карла III по аналогии с биографией его прапрадеда Эдуарда VII.

Карл III во время церемонии в Нормандии. Фото © Wikipedia / Simon Dawson

«Такое же томительное ожидание трона, а потом разнообразное лечение. Другое дело, что Эдуард был повеселее и повлиятельнее», — пишет автор канала о Великобритании Westminster.

Карлу III 75 лет, и это достаточно «молодой» возраст для британского монарха, ведь его предшественники доживали до 90 лет.

Реакция принца Уильяма и принца Гарри

Издание Daily Beast в своей колонке рассуждает о том, что у монаршей семьи уже разработан «план Б» на случай преждевременного ухода лидера нации. Издание полагает, что это событие может спровоцировать в Великобритании дворцовые интриги. После тревожных новостей о скорой кончине отца принцы Уильям и Гарри пребывали в растерянности. Принц Гарри, отрёкшийся от престола, даже навестил монарха, чего не делал с момента разрыва связей с семьёй из-за разногласий. Карл не стал отказываться от встречи с «блудным сыном», что говорит об исключительности ситуации. Журналисты полагают, что после известий о болезни короля Гарри стал проявлять повышенную активность.

Братья Уильям и Гарри — британские принцы. Фото © Shutterctock / FOTODOM / Koca Vehbi

Вероятно, он рассчитывает как минимум на прощение, а как максимум — на трон в будущем. Гарри уже заявил, что готов помочь королевской семье. Также герцог Сассекский подтвердил, что у него запланировано несколько поездок в Великобританию в ближайшем будущем после краткого визита к отцу весной. Подозрения в намерениях Гарри возникают на фоне его заявлений о любви и благодарности к отцу, но возвращение его в семью может произойти, только если Карл сам попросит его об этом.

Интересно и то, как отреагировал на нехороший диагноз отца принц Уильям. Именно он является вероятным будущим монархом в случае смерти Карла. Предприимчивый принц уже нанял специальных людей, которые будут готовиться к восхождению на престол и помогать ему улаживать дела. В их числе —опытный дипломат, много лет проработавший в британском МИДе. Пресса также пишет о том, что Уильям вовсю готовится к переезду в Букингемский дворец — резиденцию британской монархии.

Эти приготовления Уильям начал сразу же после объявления о смертельно опасной болезни короля. Источники в Букингемском дворце заявляют, что монарх обеспокоен тем, что 41-летний Уильям может не справиться с обязанностями. Издание The Mirrir сообщает о секретном плане монаршего двора. Планы Карла строятся вокруг Уильяма и держатся в строжайшем секрете от младшего сына Гарри, скомпрометировавшего и себя, и семью в мемуарах и интервью. Инсайдеры утверждают, что семья вовсю планирует передачу «хозяйства» Уильяму, это может говорить об ухудшении состояния правящего монарха.

Как живёт Карл III сейчас

После постановки диагноза весной Карл начал интенсивное лечение. Монарху приходится посвящать большую часть своего времени медицинским процедурам, исследованиям и отдыху. Медики посоветовали ему отложить важные дела, требующие больших трудозатрат. Рекомендовано было на время отказаться от выполнения протокольных обязанностей. При этом Карл не перестал заниматься официальными государственными делами и документами.

Но вероятно, что король до последнего продолжает отчаянно бороться за жизнь: последняя новость о «выходе в свет» монарха датирована 20 сентября. Карл, как верховный главнокомандующий войск Великобритании, посетил военно-морскую базу «Клайд» в Шотландии, поднялся на борт британской подводной лодки класса «Авангард», осмотрел судно и пообщался с членами экипажа. На фото видно, что Карл с трудом выполняет свои обязанности, у него усталый и бледный вид. Встреча с подводниками стала первой для Карла в статусе короля, до этого он посещал базу в 2011 и 2013 годах, ещё будучи принцем Уэльским.

Когда началась интенсивная терапия от рака, супруге Карла Камилле Паркер, его сестре принцессе Анне и старшему сыну принцу Уильяму пришлось заменять монарха на многих протокольных мероприятиях.

Авторы Антон Плотников