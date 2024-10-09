Букингемский дворец готовит сценарий в преддверии смерти тяжелобольного короля Карла III

Неутешительное состояние здоровья британского короля Карла III побуждает монарха продумать вариант с передачей власти сыну, принцу Уильяму, в случае своей смерти. Это заставляет нервничать весь Букингемский дворец, а особенно — самого наследника престола, пишет Daily Beast.

По данным издания, Уильям готовится стать королём с тех пор, как Карл объявил о своём диагнозе. Он даже нанял опытного секретаря из британского МВД, который должен был помочь ему расширить свою международную деятельность. Однако планы принца Уэльского спутало известие о том, что у его жены Кейт Миддлтон также обнаружили рак. Из-за этого он решил посвящать больше времени семье, поделив рабочие обязанности с королевой Камиллой.