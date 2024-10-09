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9 октября, 08:13

Букингемский дворец готовит сценарий в преддверии смерти тяжелобольного короля Карла III

Daily Beast: Придворные Карла III готовятся к смерти короля и смене монарха

Король Карл III. Фото © Wikipedia

Король Карл III. Фото © Wikipedia

Неутешительное состояние здоровья британского короля Карла III побуждает монарха продумать вариант с передачей власти сыну, принцу Уильяму, в случае своей смерти. Это заставляет нервничать весь Букингемский дворец, а особенно — самого наследника престола, пишет Daily Beast.

По данным издания, Уильям готовится стать королём с тех пор, как Карл объявил о своём диагнозе. Он даже нанял опытного секретаря из британского МВД, который должен был помочь ему расширить свою международную деятельность. Однако планы принца Уэльского спутало известие о том, что у его жены Кейт Миддлтон также обнаружили рак. Из-за этого он решил посвящать больше времени семье, поделив рабочие обязанности с королевой Камиллой.

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В этой истории есть ещё один персонаж — принц Гарри, который совсем испортил отношения со своей семьёй, особенно после публикации мемуаров с обидными высказываниями в адрес принца Уильяма, Камиллы и Кейт Миддлтон. Теперь герцог Сассекский едва ли сможет рассчитывать на милость короля, если таковым станет его брат.

Напомним, об обнаружении рака у Карла III стало известно в начале февраля. Официально Лондон не распространяется о течении болезни, но, по данным СМИ, уже разработали специальный порядок действий на случай его реальной кончины. Этот план носит название «Мост Менай» — в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса. Кстати, план похорон королевы Елизаветы носил имя «Лондонский мост». Также СМИ узнали, что в октябре Карл III приостановил лечение.

Владимир Озеров
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