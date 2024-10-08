Онколог дал неутешительные прогнозы о здоровье Карла III: Лечение может убить быстрее болезни Врач Черёмушкин: Скорее всего, в случае Карла III нет смысла продолжать лечение 8 октября, 14:09 Карл III (король Великобритании). Обложка © Getty Images / Indigo / Max Mumby

Рак предстательной железы, обнаруженный у британского короля Карла III, неплохо лечится, но достаточно длительно. Если врачи приостановили лечение монарха, скорее всего, они решили, что смысла в медицинских процедурах больше нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил Евгений Черёмушкин — врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН.

«Есть некоторые заболевания, у которых нет большого смысла в процессах [лечения], их можно активно лечить, а можно вообще не лечить — итог один», — говорит врач.

По его словам, обычно лечение приостанавливают по нескольким причинам. Например, из-за ожидаемой высокой токсичности лечения или его непереносимости у пациента (это касается и операций). Также ограничения могут быть по возрасту, а ещё пациент может отказаться от лечения сам.

Однако врачи нечасто принимают решение приостановить лечение. Бывает такое, что исчерпаны уже все ресурсы и идёт естественный ход событий — болезнь победит человека. Скорее всего, в случае Карла III уже нет смысла продолжать дальше лечение, оно не помогает, поэтому его останавливают. В таких ситуациях из двух зол нужно выбирать меньшее: лечение может убить его быстрее, чем болезнь. Евгений Черёмушкин Врач-онколог, кандидат мед. наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН

Напомним, об обнаружении рака у Карла III стало известно в начале февраля. Официальные власти не распространяются о течении болезни, но, по данным СМИ, уже разработали специальный порядок действий на случай его реальной кончины. Этот план носит название «Мост Менай» — в честь подвесного моста, соединяющего остров Англси с материковой частью Уэльса. Кстати, план похорон королевы Елизаветы носил имя «Лондонский мост». Также СМИ узнали, что в октябре Карл III приостановил лечение.

Авторы Андрей Горяничев