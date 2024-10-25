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25 октября, 19:32

Меган в панике: Принц Гарри может уйти к Дженифер Лопес, о которой грезил в юности

HeatWorld: Меган Маркл ревнует принца Гарри к разведённой Дженнифер Лопес

В отношениях Меган Маркл и её супруга принца Гарри наметилась серьёзная проблема: бывшая актриса заподозрила его во влюблённости в певицу Дженнифер Лопес, которая не так давно развелась с Беном Аффлеком. Об этом пишет HeatWorld со ссылкой на инсайдеров.

В материале говорится, что принц — давний поклонник Лопес, который всегда мечтал о знакомстве с ней. Позже, уже будучи женатым на Меган Маркл, Гарри пооткровенничал с супругой на этот счёт и теперь пожинает плоды — та всё запомнила.

Сейчас, когда в отношениях королевской четы не самые спокойные времена, Меган переживает, что потеряет мужа. На этом фоне она убеждена, что его чувства к Джей Ло никуда не пропали, особенно после её развода с Аффлеком.

При этом источник издания полагает, что на реальный любовный треугольник рассчитывать не стоит. Что действительно может произойти, так это то, что Маркл из-за ревности упустит хороший шанс подружиться с Лопес, которая могла бы помочь ей завести связи в Голливуде.

Джей Ло ударилась в шопоголизм после разрыва с Аффлеком
Джей Ло ударилась в шопоголизм после разрыва с Аффлеком

Ранее в британской прессе начали циркулировать слухи о том, что Меган Маркл может выпустить свои мемуары, в которых будет раскрыта подноготная жизни королевской семьи Великобритании. Издатели полагают, что эта книга принесёт невероятную прибыль.

Обложка ©

ТАСС / AP, AP, AP

Юрий Лысенко
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