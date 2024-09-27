Тратит по 9 млн в день: Джей Ло ударилась в шопоголизм после разрыва с Аффлеком
In Touch: Дженифер Лопес тратит по $100 тысяч в день из-за проблем с разводом
Певица Дженнифер Лопес. Обложка © ТАСС / AP / Cole Burston
Певица Дженнифер Лопес спускает все деньги на шоппинг, чтобы поднять себе настроение на фоне развода с Беном Аффлеком, сообщает In Touch Weekly. Как отметили представители артистки, знаменитость тратит около $100 тыс. ежедневно (более 9 млн рублей). В основном деньги идут на дизайнерскую одежду. Кроме того, звезда увеличила свою команду, что сказалось на её еженедельных расходах, пояснили в её окружении.
«Прежде всего, нужно уладить дело о разводе, который может ей обойтись в $50 млн. Вдобавок ко всему она тратится на другие всевозможные вещи, включая дом за $50 млн», — подчеркнул источник.
Окружение певицы обеспокоено тем, что её «шокирующие покупки» могут привести к потере состояния, оцениваемого в 400 миллионов долларов. Однако сама артистка не видит в этом проблем и утверждает, что расходы приносят ей радость.
Напомним, что Лопес подала на развод в конце августа. Певица даже свела татуировку, посвященную возлюбленному. Сейчас пара решает финансовые вопросы, так как брачный договор они не заключали. А недавно Лопес заметили с Мэттом Дэймоном на Международном кинофестивале в Торонто.