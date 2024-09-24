Джей Ло не справляется с суровой реальностью развода и скоро уйдёт в запой, пишут СМИ
Radar Online: У Дженнифер Лопес заметили проблемы с алкоголем после развода
Дженнифер Лопес после расставания с Беном Аффлеком употребляет алкогольные напитки. Обложка © ТАСС / EDUARDO LIMA
Друзья Дженнифер Лопес всерьёз озабочены её состоянием — они полагают, что певица пытается заглушить боль от расставания при помощи алкоголя, передаёт Radar Online. По данным портала, пила актриса даже в тот день, когда её заметили с бывшим мужем Беном Аффлеком на прогулке.
«Тот факт, что ей понадобилось выпить перед последней встречей с Беном, говорит сам за себя. Похоже, она занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства», — рассказал анонимный источник.
Уточняется, что раньше певица позволяла себе выпить только в компании. Теперь же крепкие коктейли стали для Лопес чем-то повседневным.
Напомним, что Лопес и Аффлек недавно выбрались на обед в Беверли-Хиллз вместе с детьми. Сейчас пара решает финансовые вопросы, брачный договор они не заключали. Документы на развод певица подала в конце августа. Лопес и Аффлек расходятся уже не в первый раз, они расставались в далёком 2004 году, а в 2021 вновь воссоединились и заключили брак, который оказался недолговечным.