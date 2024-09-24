Джей Ло не справляется с суровой реальностью развода и скоро уйдёт в запой, пишут СМИ

Друзья Дженнифер Лопес всерьёз озабочены её состоянием — они полагают, что певица пытается заглушить боль от расставания при помощи алкоголя, передаёт Radar Online. По данным портала, пила актриса даже в тот день, когда её заметили с бывшим мужем Беном Аффлеком на прогулке.

«Тот факт, что ей понадобилось выпить перед последней встречей с Беном, говорит сам за себя. Похоже, она занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства», — рассказал анонимный источник.