Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили вместе после новостей о разводе

После развода певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек вновь замечены вместе. По информации издания People, пара с детьми выбралась на семейный обед в Беверли-Хиллз. При этом дети сидели за отдельным столиком.

Как оказалось, после расставания супруги решили сохранить дружеские отношения, чтобы их дети могли общаться. Сейчас Лопес и Аффлек решают финансовые вопросы, брачный договор перед свадьбой они не заключали.