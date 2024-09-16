Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили вместе после новостей о разводе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото © Getty Images / James Devaney
После развода певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек вновь замечены вместе. По информации издания People, пара с детьми выбралась на семейный обед в Беверли-Хиллз. При этом дети сидели за отдельным столиком.
Как оказалось, после расставания супруги решили сохранить дружеские отношения, чтобы их дети могли общаться. Сейчас Лопес и Аффлек решают финансовые вопросы, брачный договор перед свадьбой они не заключали.
Вместе с супругами были их четверо детей: 16-летние близнецы Эмма и Макс, которых Джей Ло родила от певца Марка Энтони, а также дети Аффлека от актрисы Дженнифер Гарнер —15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль. Бывшие супруги оделись стильно и просто — на певице были джинсы-клёш и свитер, а на актёре — рубашка с джинсами.
Напомним, что Лопес подала на развод в конце августа. Певица даже свела татуировку, посвященную возлюбленному. Любовная история пары длится уже более 20 лет: Лопес и Аффлек расставались в далёком 2004 году, а в 2021 вновь воссоединились и заключили брак, который оказался недолговечным.