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14 сентября, 19:11

Бена Аффлека поймали за поцелуем с женой Мэтта Дэймона

В Лос-Анджелесе журналисты засняли актёра Бена Аффлека с продюсером, а по совместительству супругой артиста Мэтта Дэймона, Лучаной Барросо. На фото папарацци Бен по-дружески поцеловал жену друга в лоб. Фото опубликованы здесь.

Однако американские репортёры подогрели слухи об интрижке: встреча актёра и Лучаны состоялась спустя неделю после того, как 53-летнего Дэймона засняли с Лопес, когда они держались за руки. Но есть и другая теория — что супруги хотя примерить звёздную пару, которая решила разойтись спустя два года после свадьбы.

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Напомним, в мае стало известно, что Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес. Зарубежные СМИ сообщали, что пара готовится к разводу после двух лет брака. В конце июня появилась информация, что актёр окончательно покинул особняк, в котором проживал вместе с певицей. В августе она подала на развод. А недавно Лопес заметили с Мэттом Дэймоном на Международном кинофестивале в Торонто.

Обложка ©

ТАСС/Image Press Agency/ABACA

Александра Мышляева
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