Бена Аффлека поймали за поцелуем с женой Мэтта Дэймона

В Лос-Анджелесе журналисты засняли актёра Бена Аффлека с продюсером, а по совместительству супругой артиста Мэтта Дэймона, Лучаной Барросо. На фото папарацци Бен по-дружески поцеловал жену друга в лоб. Фото опубликованы здесь .

Однако американские репортёры подогрели слухи об интрижке: встреча актёра и Лучаны состоялась спустя неделю после того, как 53-летнего Дэймона засняли с Лопес, когда они держались за руки. Но есть и другая теория — что супруги хотя примерить звёздную пару, которая решила разойтись спустя два года после свадьбы.