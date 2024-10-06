Меган Маркл угрожает королевской семье опубликовать скандальные мемуары

Супруга принца Гарри американская актриса Меган Маркл подогрела слухи о выходе своих мемуаров. Герцогиня Сассекская различными намёками даёт понять, что публикация книги о жизни в королевской семье может произойти в ближайшем будущем, передаёт The Mirror. Издатели утверждают, что мемуары принесут Маркл баснословную сумму.

«В издательских кругах ходят слухи, что все сходят с ума от нетерпения заполучить мемуары Меган, а цифры, о которых идёт речь, смехотворно высоки. Мы говорим о десятках миллионов за её авторизованную биографию — дойдёт до того, что она не сможет сказать «нет», — заявил анонимный источник.

Маркл довольно часто упоминает, что вела дневники, пока жила во дворце. Она заявляет, что у неё есть интересная информация о королевской семье, однако сейчас она не хочет её распространять. Возможно, выход мемуаров остановила смерть королевы Елизаветы II в 2022 году, однако теперь герцогиню ничего не останавливает.