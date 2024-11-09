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9 ноября, 19:40

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за три месяца вышли в свет вместе

Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике вместе впервые за три месяца. Они выступили на первой Глобальной министерской конференции по проблеме насилия в отношении детей, которая прошла в Колумбии. Герцог и герцогиня Сассекские говорили о безопасности детей в современном мире с большим количеством технологий, передаёт Independent.

«Мы находимся на перепутье, когда необходимость переоценки и пересмотра нашего подхода к защите детей становится всё более очевидной. Хотя необходимость защиты всегда была очевидна, сейчас пришло время воплотить это осознание в значимые действия», — заявил Гарри.

Напомним, что ранее Меган Маркл угрожала королевской семье выходом своих мемуаров, в которых записана её история о жизни во дворце. Герцогиня Сассекская уже не раз намекала, что публикация может произойти в ближайшем будущем. Тем временем Принцу Гарри пророчат трудности из-за скорой смерти его отца, короля Карла III. Тогда на престол взойдёт брат Гарри, принц Уэльский Уильям.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Полина Никифорова
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