Принц Гарри и Меган Маркл впервые за три месяца вышли в свет вместе

Принц Гарри и Меган Маркл появились на публике вместе впервые за три месяца. Они выступили на первой Глобальной министерской конференции по проблеме насилия в отношении детей, которая прошла в Колумбии. Герцог и герцогиня Сассекские говорили о безопасности детей в современном мире с большим количеством технологий, передаёт Independent.

«Мы находимся на перепутье, когда необходимость переоценки и пересмотра нашего подхода к защите детей становится всё более очевидной. Хотя необходимость защиты всегда была очевидна, сейчас пришло время воплотить это осознание в значимые действия», — заявил Гарри.