Как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы знаменитое кино снимали с актёрами СССР

Новый сериал о Гарри Поттере выйдет только через два года, но уже успел стать причиной нескольких скандалов. Темнокожий Снейп, 42-летний мужчина в кастинге на роль Гермионы... Чего только не пережила знаменитая вселенная, созданная Джоан Роулинг! Мы решили пойти ещё дальше и подобрать на роль ключевых героев волшебной саги советских актёров. Посмотрите, что получилось!

Олег Даль в роли Гарри Поттера

Олег Даль идеально бы подошёл на роль Гарри, особенно в последних частях книги. Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Да, мы в курсе, что первым на ум приходит Александр Демьяненко с его ролью Шурика и обаятельным взглядом из-под роговых очков. Но этот выбор на роль Гарри настолько банален, что мы решили сделать ход конём и отобрать на роль Поттера Олега Даля: вы могли видеть, как круто он выглядит в очках в фильме «Мой младший брат».

Юрий Никулин в роли Рона Уизли

Юрий Никулин стал бы отличным кандидатом на роль Рона Уизли. Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Юрий Никулин, пожалуй, идеально подходит на роль слегка дурашливого Уизли, лучшего друга Поттера. Ему, естественно, стоит скинуть не один десяток лет, чтобы сняться в первой части, где героям по 11, но в остальном роль будто бы писали под Никулина!

Наталья Варлей в роли Гермионы Грейнджер

Из Натальи Варлей вышла бы отличная Гермиона Грейнджер. Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Наталья Варлей будет замечательно смотреться в роли Гермионы: каштановые волосы, обаятельная улыбка… «Кавказская пленница» даже в других своих фильмах похожа на Грейнджер: спортсменка, комсомолка и так далее. Типаж подходит идеально!

Евгений Леонов в роли Хагрида

Добрый великан на летающем мотоцикле — идеальная роль для Евгения Леонова! Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Евгений Леонов будет прекрасно смотреться в роли добряка-великана из сказки про волшебство. Вы когда-нибудь видели Леонова на летающем мотоцикле? Самое время себе представить, ведь именно в таком виде Хагрид впервые появляется в книге и оригинальном фильме.

Василий Лановой в роли профессора Дамблдора

Василий Лановой и роль Дамблдора просто созданы друг для друга. Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Звезда «Семнадцати мгновений весны», пожалуй, лучше всех подойдёт на роль Дамблдора. Причём как молодого, так и умудрённого опытом. Просто представьте его с бородой до пояса!

Олег Янковский в роли Волан-де-Морта

Олег Янковский был бы очень благородным Волан-де-Мортом. Фото © Kinopoisk, © Wikipedia

«Тот самый Мюнхгаузен» был бы невероятно хорош в роли главного злодея саги о Гарри Поттере. Он будет хорош, даже если его Волдеморт тоже будет без носа! К тому же роль Тома Реддла была бы для актёра выходом из зоны комфорта: этот персонаж сильно отличается от традиционного амплуа актёра.

Валентин Гафт в роли Снейпа

Валентин Гафт отлично подошёл бы на роль профессора зельеварения. Фото © Kinopoisk, © harrypotter.fandom.com

Валентин Иосифович отлично подошёл бы на роль Снейпа: по крайней мере, изобразить злобного учителя зельеварения ему бы не составило труда. Тем более что у Гафта был опыт перевоплощения в английского персонажа: например, Домби в телеспектакле «Домби и сын» — это Гафт!

Татьяна Пельтцер в роли Минервы Макгонагалл

Татьяна Пельтцер удивительно похожа на Мэгги Смит, исполнительницу роли Макгонагалл в оригинальных фильмах. Фото © Kinopoisk, © Wikipedia / Блог Хогвартса

Невероятному сходству Татьяны Пельтцер и Мэгги Смит не удивлялся только ленивый. Именно этот факт и сподвиг нас назначить Пельтцер на роль Макгонагалл. Кроме того, в исполнении советской актрисы декан Гриффиндора будет выглядеть для русского зрителя гораздо роднее.