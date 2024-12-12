Тест: Лишь советские модники отгадают всех персонажей фильмов СССР по шапке
Цикличность моды вернула нам не только заниженную талию из нулевых, но и многие атрибуты из прошлого века! Время доставать мамины шубы, авоськи и, конечно же, головные уборы.
Покажи мне свою шапку, и я скажу, кто ты! Именно такой принцип работал в СССР, когда по головному убору можно было определить доход и статус человека. Дорогая норка, бюджетный кролик или эксклюзивный пыжик — каждый мог найти свой вариант среди множества моделей и материалов. В советских фильмах в шапках ходили все! Но сможете ли вы вспомнить, кто именно?
Советские граждане мечтали не только одеваться как герои культовых фильмов, но и жить так же, как они! А если мы скажем, что и сейчас можно купить квартиру, например, из «Москва слезам не верит»? Где живут персонажи новогодних фильмов СССР и сколько стоят их жилища сегодня, рассказали здесь. Однако старомодные меховые шапки всё же придётся убрать в дальний угол, если хотите выглядеть стильно и современно. Вот ещё 6 незаменимых правил в образе женщины 50+, на которую мужчины будут сворачивать шеи.
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Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr