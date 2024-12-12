Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 15:00

Тест: Лишь советские модники отгадают всех персонажей фильмов СССР по шапке

Цикличность моды вернула нам не только заниженную талию из нулевых, но и многие атрибуты из прошлого века! Время доставать мамины шубы, авоськи и, конечно же, головные уборы.

Покажи мне свою шапку, и я скажу, кто ты! Именно такой принцип работал в СССР, когда по головному убору можно было определить доход и статус человека. Дорогая норка, бюджетный кролик или эксклюзивный пыжик — каждый мог найти свой вариант среди множества моделей и материалов. В советских фильмах в шапках ходили все! Но сможете ли вы вспомнить, кто именно?

Советские граждане мечтали не только одеваться как герои культовых фильмов, но и жить так же, как они! А если мы скажем, что и сейчас можно купить квартиру, например, из «Москва слезам не верит»? Где живут персонажи новогодних фильмов СССР и сколько стоят их жилища сегодня, рассказали здесь. Однако старомодные меховые шапки всё же придётся убрать в дальний угол, если хотите выглядеть стильно и современно. Вот ещё 6 незаменимых правил в образе женщины 50+, на которую мужчины будут сворачивать шеи.

Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!
Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • мода
  • Кино и сериалы
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar