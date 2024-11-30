Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!
«Один — за всех, и все — за одного!» — знаменитый девиз мушкетёров, который вышел далеко за пределы кино! Но сегодня придётся разделить храбрых воинов и вспомнить цитаты каждого. Вы готовы?
Фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», вышедший на экраны в 1979 году, сразу же завоевал популярность и стал культовым произведением, заполнив сердца зрителей любовью к приключениям, благородству и дружбе. Эта экранизация романа о доблести, чести и предательстве оставила неизгладимый след в истории советского кинематографа и подарила четырёх неповторимых героев: отважного Д'Артаньяна, бесстрашного Атоса, весёлого Портоса и находчивого Арамиса. Каждый из мушкетёров имеет свои особенности, характер и, конечно же, запоминающиеся цитаты, полные юмора, мудрости и благородства. Сможете не запутаться среди этих красавчиков и отгадать, кому именно принадлежат фразы?
Режиссёры во все времена продолжают экранизировать известные литературные произведения. Отечественные писатели на весь мир известны благодаря своим шедеврам, многие из которых по праву можно считать настоящей классикой. Но как насчёт тёмной стороны русской интеллигенции? Узнайте, как связаны русские творцы, расизм и страсть к ветчине, прямо сейчас! Иногда тоже хочется взять в руки шпагу и отправиться навстречу приключениям? Пройдите тест и узнайте, какой суперспособностью вы бы обладали в параллельной Вселенной.
- Китайский гороскоп: Шесть главных счастливчиков декабря 2024, у кого сбудется всё
сегодня в 08:00
- 9 фильмов Ридли Скотта, которые каждый должен посмотреть хотя бы раз в жизни
сегодня в 06:00
- Территориальные приобретения, крупнейшие потрясения за 1600 лет, что ждёт Москву, Киев и Вашингтон в 2025 году
вчера в 21:23
Коллаж © Life.ru, кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарист Марк Розовский, Александр Дюма (отец) / Kinopoisk