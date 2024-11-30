Тест: Вы точно Д'Артаньян, если отгадаете, кому принадлежат эти 8 цитат из фильма про мушкетёров!

Фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», вышедший на экраны в 1979 году, сразу же завоевал популярность и стал культовым произведением, заполнив сердца зрителей любовью к приключениям, благородству и дружбе. Эта экранизация романа о доблести, чести и предательстве оставила неизгладимый след в истории советского кинематографа и подарила четырёх неповторимых героев: отважного Д'Артаньяна, бесстрашного Атоса, весёлого Портоса и находчивого Арамиса. Каждый из мушкетёров имеет свои особенности, характер и, конечно же, запоминающиеся цитаты, полные юмора, мудрости и благородства. Сможете не запутаться среди этих красавчиков и отгадать, кому именно принадлежат фразы?