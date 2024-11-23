Страсть к ветчине и расизм: 7 противных черт русских классиков, про которые не расскажут в школе

Русская литература подарила миру великие произведения, но жизнь её создателей не всегда была примером для подражания. Некоторые черты их характера вызывали недоумение, а иногда и раздражение... даже у современников. Если бы школьные учебники рассказывали об этих привычках, к классикам относились бы совсем иначе.

1. Сергей Есенин: семейные скандалы

7 привычек классиков, которые жутко раздражают. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

Есенин нередко шокировал окружающих своим поведением. Самая странная история произошла на вокзале, когда он впервые увидел сына. Младенец показался ему слишком смуглым, и поэт воскликнул: «Фу, чёрный! Есенины чёрными не бывают!» Эти слова стали очередным доказательством непростого характера Есенина, который часто не жалел ни близких, ни себя.

2. Михаил Лермонтов: любовь к манипуляциям

Если бы Лермонтов жил в наше время, его поведение явно вызвало бы скандалы в соцсетях. Он обожал притворяться влюблённым, только чтобы бросать женщин, которые к нему привязывались. Однажды поэт даже разрушил помолвку друга, притворившись, что без ума от невесты товарища. Когда она разорвала отношения, Лермонтов заявил: «Теперь я не пишу романов — я их делаю». Вот такой был человек: талантливый, но бесконечно циничный.

3. Антон Чехов: любитель розыгрышей

Какие странности были у русских писателей. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

Чехов обожал устраивать розыгрыши, но порой они заходили слишком далеко. Однажды он предложил подруге притвориться его невестой, чтобы разыграть её приятельницу. Когда девушка поверила в «свадьбу» и начала радоваться, Чехов в своём стиле заявил, что женится только в том случае, если её приданое увеличат на пять тысяч. Шутка удалась, но осадок остался.

4. Иван Бунин: охота за ветчиной

Любовь Бунина к еде вышла на уровень настоящего квеста. По совету врача супруга писателя Вера Николаевна начала покупать ветчину, чтобы кормить мужа на завтрак. Но Иван Алексеевич умудрялся съедать всё ещё ночью. Когда Вера начала прятать лакомство, Бунин тратил часы на его поиски. В один из дней он разбудил жену с криком: «Где ветчина? Полтора часа ищу!» Видимо, любовь к ветчине была такой же сильной, как и к литературе.

5. Лев Толстой: личная драма накануне свадьбы

Ужасные стороны характера и жизни Толстого и Есенина. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

Кто бы мог подумать, что сам Толстой был мастером устраивать семейные бури. Накануне свадьбы с Софьей Андреевной он преподнёс ей своеобразный «подарок» — свои дневники. Там писатель подробно описал всё: от любовных похождений до мыслей о браке. Софья была в шоке, но свадьба всё же состоялась. Однако их жизнь не была спокойной. Толстой часто подозревал жену в нелюбви, устраивал ссоры и обвинял её в недостатке искренности. Уверены, современный психолог прописал бы Льву Николаевичу долгий курс терапии.

6. Фёдор Достоевский: ревность без границ

Жизнь с Достоевским была похожа на настоящий триллер. Его жена Анна Григорьевна рассказывала, что муж мог внезапно прийти домой и начать обыскивать шкафы, искать «доказательства» её измен. Однажды Анна решила разыграть Фёдора и написала фальшивое любовное письмо, взятое из французского романа. Она ожидала, что писатель узнает текст и посмеётся, но Достоевский едва не устроил скандал. Возможно, из-за таких вспышек он и сам не раз становился героем остросюжетных историй.

7. Владимир Маяковский: одержимость чистотой

Чего не расскажут о писателях из школьной программы по литературе

После трагедии в семье, когда отец Владимира умер от заражения крови, Маяковский стал буквально одержим чистотой. Поэт мыл руки по несколько раз в день, тщательно протирал стаканы и никогда не касался дверных ручек голыми руками. Его возлюбленные вспоминали, что Владимир Владимирович мог устроить целую проверку посуды, прежде чем начать есть. Возможно, эта фобия была одним из способов держать мир под контролем, которого ему так не хватало.