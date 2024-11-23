Тайная древнегреческая астрология: какой знак зодиака греков подходит вам по дате рождения

Древние греки – астрологи, в отличие от древних египтян, ассоциировали знаки зодиака скорее не с богами, а с мистическими существами из мифов. Существует 12 знаков древнегреческого гороскопа, с которыми мы вас сегодня познакомим.

Кентавр

Кентавр: прекрасный полемист, но спорить с ним опасно. Фото © «Шедеврум»

Даты: 8 января – 12 февраля Кентавры стоят на своём до последнего — это их определяющая черта. Не стоит спорить с людьми этого знака — это бесполезно: даже если они неправы, не отступятся от выбранного. Но вы можете сделать себе хуже, ввязавшись с Кентаврами в спор: импульсивность Кентавров иногда приводит к вспышкам агрессии, и тогда вам очень, очень пригодятся навыки бега.

Гарпия

Гарпия: мстительна и злопамятна, но способна прощать. Фото © «Шедеврум»

Даты: 13 февраля – 18 марта У Гарпий невероятно хорошая память: они запомнят обиду надолго. Этот знак характеризуется ещё и мстительностью: Гарпия не остановится ни перед чем, чтобы наказать обидчиков. Нужно невероятно сильно постараться, чтобы заслужить прощение у таких людей, поэтому лучше не переходить им дорогу изначально.

Пегас

Пегас: гордый, но не сломленный. Фото © «Шедеврум»

Даты: 19 марта – 24 апреля Пегасам по жизни часто приходится трудно. Они могут не любить свою работу, а ещё им свойственна некоторая гордыня. Это мешает людям этого знака позитивно реагировать на обоснованную критику. Но со временем вместо негативной гордыни в Пегасах может проявиться позитивная гордость за себя и свои достижения. Рутинная работа — не для Пегасов, с ней они быстро теряют мотивацию.

Цербер

Цербер: лидерство под маской грубости и недоверия. Фото © «Шедеврум»

Даты: 25 апреля — 30 мая Церберы привыкли подавлять свои эмоции, что может приводить к вспышкам гнева. Злые языки в силах называть их грубыми и недоверчивыми, но Цербер всего лишь так переносит стресс. В благотворной обстановке, где Цербер наконец-то позволит себе проявлять больше позитивных эмоций, этот знак раскроется как отличный лидер и партнёр.

Сатир

Сатир: в ожидании «кнута и пряника». Фото © «Шедеврум»

Даты: 31 мая – 3 июля Сатиры могут быть весьма экстравагантными. Многие принимают это качество за бесстыдство. Сатирам трудно в одиночку наладить отношения с собой и миром: за это их часто считают безответственными, но в то же время склонными к разрушению отношений. Впрочем, с этой сатирической безответственностью отлично справляется метод «кнута и пряника».

Сирена

Сирена: обаятельный, но эгоистичный «серый кардинал». Фото © «Шедеврум»

Даты: 4 июля – 10 августа Сирены очень обаятельны, и эта черта играет им на руку. Многие из них могут использовать обаяние в своих целях и виртуозно манипулировать людьми. Сирены — отличные «серые кардиналы», относящиеся к жизни с ноткой здорового эгоизма.

Грифон

Грифон: фанатично верен своим убеждениям. Фото © «Шедеврум»

Даты: 11 августа – 15 сентября Грифоны всегда верны своим убеждениям, из-за чего их порой считают фанатиками. Иногда это может перерастать в нетерпимость к чужому мнению, и в спорах Грифоны бывают очень горячи. Люди, рождённые под знаком Грифона, обычно строги, но справедливы.

Химера

Химера: непредсказуемый мечтатель. Фото © «Шедеврум»

Даты: 16 сентября – 22 октября Химеры часто «витают в облаках», имея нереалистичные представления о жизни. Многие могут даже назвать их лицемерными, но это не так. За мнимым лицемерием Химер скрывается только несовпадение фантазий с реальными желаниями. Впрочем, у Химер есть и тёмная сторона: они могут быть опасно непредсказуемы.

Сфинкс

Сфинкс: кажущийся холодным прагматичный тактик. Фото © «Шедеврум»

Даты: 23 октября – 30 ноября Сфинксы всегда рациональны и рассудительны. Они даже могут казаться холодными или эмоционально недоступными, но это всего лишь их легендарный прагматизм. Люди, рождённые под этим знаком, часто ориентированы на материальные блага и могут казаться скрытными.

Минотавр

Минотавр: нуждается в надёжной поддержке. Фото © «Шедеврум»

Даты: 1 декабря – 7 января Минотавров, в отличие от Кентавров и Грифонов, наоборот, легко убедить в своей правоте. Люди, рождённые под этим знаком, редко проявляют инициативу и испытывают сложности в принятии самостоятельных решений. Нередко Минотавры нуждаются в крепком дружеском плече, на которое можно опереться.