Буря благодати или трудности: людям с какими именами повезёт в декабре, а кому совсем наоборот

Декабрь 2024 года обещает быть месяцем значительных перемен и неожиданных поворотов судьбы. Влияние планет и космических энергий создаст благоприятную атмосферу для одних и испытание для других. Сегодня мы рассмотрим, какие имена будут пользоваться особой удачей в последний месяц 2024 года, а какие, наоборот, столкнутся с трудностями и потребуют повышенной осторожности.

Мужчинам с какими именами в декабре 2024 года очень сильно повезёт. Фото © «Шедеврум»

В декабре мужчинам с именами Борис, Николай, Андрей, Илья, Евгений, Георгий, Михаил, Павел повезёт в бизнесе и в любви. Людям с такими именами выпадет не просто буря благодати, но и внешняя помощь.

Особенно повезёт Николаю, так как небесный покровитель — святой Николай — поддерживает день ангела у них в декабре. Альбина Селицкая Экстрасенс

Неудачным, как рассказывает Life.ru экстрасенс Альбина Селицкая, окажется декабрь для тех, кого зовут Валерий, Фёдор, Семён или людей с таким отчеством. И особенно не сложится судьба в последний месяц 2024 года у людей, у кого имя и отчество одновременно совпали с приведёнными из списка, например Фёдор Семёнович.

Здесь надо полагаться на помощь своих покровителей — это ангелы-тёзки, то есть святые с такими же именами. Обращаться к ним можно в затруднительных ситуациях. Альбина Селицкая Экстрасенс

Или, как продолжает эксперт, просить помощи у своих земных предков с такими же именами. «Часто нас называют именами дедушек, прабабушек или кого-то из рода с двух сторон. Всегда есть со стороны отца или матери кто-то с таким хорошим, сильным именем. Если вы это знаете, обратитесь к нему за помощью», — советует экстрасенс.

Но что делать, если не знаете своих тёзок или когда у вас день ангела? В этом случае Альбина Селицкая советует обратиться к архангелу Михаилу, так как он самый главный и самый быстрый, кто приходит на помощь.

Женщинам с какими именами в декабре 2024 года придётся плакать, а кому — купаться в удаче. Фото © «Шедеврум»

Женскими именами, которые будут успешными и удачливыми в декабре 2024 года, окажутся Светлана, Галина, Анна, Анастасия, Татьяна и Ирина. На них буквально упадёт благодать и благополучие во всех жизненных проблемах и во всей жизнедеятельности.

А вот женщины с именами Римма, Маргарита, Алиса и Соня рискуют столкнуться с большими трудностями. Альбина Селицкая Экстрасенс

Но у Риммы, Маргариты и Сони очень сильные ангелы-хранители, и они, со слов экстрасенса, легко смогут преодолеть все трудности. Конечно же, временные, в декабре, в конце этого года.