Распродажи не помогут: Как не разориться на новогодних подарках
Экономист Беляев призвал заранее определить бюджет для новогодних подарков
Чтобы не разориться в попытке приобрести всем друзьям и родственникам подарки на Новый год, придётся заранее определиться с бюджетом, предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также призвал ограничить круг лиц, которых нужно поздравить, до разумных пределов.
«На эту сумму вам нужно купить, допустим, десять подарков. И вы приблизительно понимаете, сколько должен стоить каждый. Либо у вас из этой суммы чуть не половина уйдёт на подарок наиболее значимый, а всё остальное — на девять других», — отметил собеседник «Москвы 24».
По его словам, совершенно не обязательно дарить всем полезные подарки, иногда можно ограничиться приятной безделушкой. Однако во время покупок не стоит рассчитывать на распродажи, ведь к Новому году многие продавцы понимают цены, а потом «снижают» до акционных.
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