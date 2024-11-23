Распродажи не помогут: Как не разориться на новогодних подарках

Чтобы не разориться в попытке приобрести всем друзьям и родственникам подарки на Новый год, придётся заранее определиться с бюджетом, предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также призвал ограничить круг лиц, которых нужно поздравить, до разумных пределов.

«На эту сумму вам нужно купить, допустим, десять подарков. И вы приблизительно понимаете, сколько должен стоить каждый. Либо у вас из этой суммы чуть не половина уйдёт на подарок наиболее значимый, а всё остальное — на девять других», — отметил собеседник «Москвы 24».