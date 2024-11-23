Цена не гарантирует качество: Как выбрать искусственную ёлку к Новому году
Эксперт Васильев: Резкий запах указывает на низкое качество искусственной ёлки
Строительный эксперт Фёдор Васильев в преддверии Нового года рассказал россиянам, как выбрать искусственную ёлку, которая будет отличаться долговечностью. Он подчеркнул, что цена праздничного товара далеко не всегда гарантирует его качество. На стоимость влияют материал, размер и наличие дополнительных украшений.
Собеседник «Газеты.ru» отметил, что для изготовления ёлок чаще всего используются ПВХ или полиэтилен. Первый вариант считается наиболее доступным, однако качеством не отличается, его может выдать резкий химический запах. Второй дороже, потому что позволяет добиться реалистичности.
Иногда производители комбинируют ПВХ и полиэтилен для достижения оптимального соотношения цены и качества. А наиболее премиальным вариантом считаются литые иглы, создающие эффект натуральной ёлки, но и стоящие соответствующе.
Эксперт предупредил, что не следует приобретать ёлки с неровно обрезанными ветками, выпирающими проволоками и редкой хвоей. Он рекомендовал внимательно осмотреть товар: проверить плотность кроны, качество иголок и наличие посторонних запахов. Ветки должны быть мягкими и эластичными, а ствол — прочным и устойчивым. Перед покупкой лучше прочитать отзывы.
Ранее россиянам объяснили, как выбрать красную икру к Новому году. Шеф-повар рекомендовал перевернуть банку и проверьте маркировку праздничного деликатеса. К слову, экономист пообещал, что шампанское не подорожает к Новому году.
Kandinsky 3.1 / Life.ru