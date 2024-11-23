Цена не гарантирует качество: Как выбрать искусственную ёлку к Новому году

Строительный эксперт Фёдор Васильев в преддверии Нового года рассказал россиянам, как выбрать искусственную ёлку, которая будет отличаться долговечностью. Он подчеркнул, что цена праздничного товара далеко не всегда гарантирует его качество. На стоимость влияют материал, размер и наличие дополнительных украшений.

Собеседник «Газеты.ru» отметил, что для изготовления ёлок чаще всего используются ПВХ или полиэтилен. Первый вариант считается наиболее доступным, однако качеством не отличается, его может выдать резкий химический запах. Второй дороже, потому что позволяет добиться реалистичности.

Иногда производители комбинируют ПВХ и полиэтилен для достижения оптимального соотношения цены и качества. А наиболее премиальным вариантом считаются литые иглы, создающие эффект натуральной ёлки, но и стоящие соответствующе.