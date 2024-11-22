Экономист пообещал, что шампанское не подорожает к Новому году

Цены на шампанское в российских магазинах останутся стабильными до конца 2024 года, несмотря на ожидаемый рост спроса к новогодним праздникам. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в интервью «Газете.ru».

По словам Щербаченко, значительное повышение цен на шампанское уже произошло в мае 2024 года, когда акциз на игристое вино увеличился в три раза, до 141 рубля. Однако, несмотря на это производители и ритейлеры не планируют повышать цены в предновогодний период. Они намерены увеличить свою прибыль за счёт роста объёмов продаж, а не изменения стоимости продукта.

Экономист также отметил, что с 1 января 2025 года акциз на игристое вино будет незначительно повышен до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей. Тем не менее в начале 2025 года магазины будут реализовывать старые запасы по прежним ценам, что позволит смягчить влияние новых акцизов на стоимость напитка. Такого же мнения придерживается президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. На Российском винодельческом форуме он заявил, что Российский рынок будет обеспечен игристым к предстоящему Новому году, а цены расти не будут.

Ещё один важный фактор — производство игристого вина в России за девять месяцев 2024 года выросло на 28%, что также способствует стабилизации цен. Это связано с тем, что производители смогут удовлетворить возросший спрос без необходимости повышения стоимости. Таким образом, потребители могут не беспокоиться о значительном подорожании шампанского в ближайшие месяцы, что делает его доступным для праздничного стола.