Пузырьки будут: Российское и импортное шампанское не подорожает к Новому году

Россияне могут не переживать за стоимость шампанского, которая вряд ли вырастет к Новому году. Эксперт в области национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Life.ru отметил, что на рынке есть игристые вина в нижней ценовой категории, стоимость которых начинается с 239 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра. Некоторые заводы придерживаются этой минимальной ценовой планки, предлагая самые дешёвые напитки, ориентируясь на массовый спрос.

«Думаю, что повышаться не будут цены до тех пор, пока Минфин не установит новые минимальные цены на игристые вина. Пока это не произошло, крупные производители стремятся к минимальной цене. Потому что задела вполне достаточно для того, чтобы предлагать минимальную цену», — заявил эксперт.

Он отметил, что действующий акциз на шампанское для российских производителей составляет всего один рубль за литр, что значительно ниже, чем для импортных изготовителей, которые платят акциз в 140 рублей за литр, плюс НДС. Это создаёт огромную разницу в цене.

Однако, по мнению Шапкина, несмотря на такие различия, цены на импортное игристое вино не будут повышаться в ближайшее время. С увеличением параллельного импорта, где не нужно платить высокие издержки на содержание офисов и сотрудников, многие зарубежные вина могут быть даже дешевле, чем раньше.