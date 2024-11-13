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13 ноября, 13:25

Российские вина за год улучшили своё качество на 12%

Глава Роскачества: Качество российского вина за год выросло на 12%

Российское вино значительно прибавило в качестве, улучшив за год свои показатели на 12%. Лучше всего продемонстрировали качественный рост игристые вина — на 27%. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов в рамках международного форума «Всемирный день качества в России», представляя результаты исследования «Винный гид РФ 2024».

«В этом году 755 вин вошли в лабораторные испытания… Почти 12% рост показателей качества по всем категориях вин… Потрясающий результат, никогда такого не было», — отметил он.

По его данным, качество белых вин увеличилось за последний год на 10,5%, красных — на 6,5%, креплёных — на 15%, а розовых — на 5%. Протасов добавил, что аномальная летняя жара и заморозки весной никак не повлияли на урожай, и виноделы смогли добиться высоких показателей.

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Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума заявил, что пошлину на вино из недружественных стран следует увеличить с текущих 25% до уровня, возможно, 30-50%. Однако он подчеркнул, что такая пошлина не должна быть запретительной.

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freepik

Татьяна Миссуми
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