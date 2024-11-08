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8 ноября, 09:20

Две вьетнамки пытались незаконно ввезти через Шереметьево элитное вино на 2 млн

16 незадекларированных бутылок вина, найденных в багаже у гражданок Вьетнама. Обложка © Life.ru

16 незадекларированных бутылок вина, найденных в багаже у гражданок Вьетнама. Обложка © Life.ru

В аэропорту Шеметьево задержали двух пассажирок рейса из Китая, в багаже которых было 16 незадекларированных бутылок вина общей стоимостью два миллиона рублей. Таможенники изъяли товар у гражданок Вьетнама. Об этом Life.ru рассказала Федеральная таможенная служба (ФТС России).

В Шереметьево задержаны две гражданки Вьетнами, которые привезли в РФ 16 бутылок красного сухого вина. Видео © Life.ru

«Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже иностранок 16 бутылок элитного французского вина. Экспертиза установила, что это оригинальное красное сухое вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства. Их стоимость оценивается в 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Нелегальный товар удалось найти с помощью рентгеноскопии в ходе таможенного контроля на «зелёном» коридоре. Гражданки Вьетнама объяснили, что декларировать им нечего, а весь этот алкоголь они привезли в подарок друзьям.

Сейчас товар у пассажирок изъяли. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Женщинам грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Псковской области таможенники нашли у пассажиров более 110 килограммов наркотического средства «экстази». Запрещённое вещество изъяли. Злоумышленники решили провести свёртки из Европы в Россию. Уже возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, совершённой организованной группой.

Наталья Афонина
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