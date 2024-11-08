Две вьетнамки пытались незаконно ввезти через Шереметьево элитное вино на 2 млн
16 незадекларированных бутылок вина, найденных в багаже у гражданок Вьетнама. Обложка © Life.ru
В аэропорту Шеметьево задержали двух пассажирок рейса из Китая, в багаже которых было 16 незадекларированных бутылок вина общей стоимостью два миллиона рублей. Таможенники изъяли товар у гражданок Вьетнама. Об этом Life.ru рассказала Федеральная таможенная служба (ФТС России).
В Шереметьево задержаны две гражданки Вьетнами, которые привезли в РФ 16 бутылок красного сухого вина. Видео © Life.ru
«Шереметьевские таможенники обнаружили в багаже иностранок 16 бутылок элитного французского вина. Экспертиза установила, что это оригинальное красное сухое вино Chateau Mouton Rothschild Pauillac 1999, 2019 и 2021 годов производства. Их стоимость оценивается в 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Нелегальный товар удалось найти с помощью рентгеноскопии в ходе таможенного контроля на «зелёном» коридоре. Гражданки Вьетнама объяснили, что декларировать им нечего, а весь этот алкоголь они привезли в подарок друзьям.
Сейчас товар у пассажирок изъяли. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). Женщинам грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара.
Ранее Life.ru рассказал, что в Псковской области таможенники нашли у пассажиров более 110 килограммов наркотического средства «экстази». Запрещённое вещество изъяли. Злоумышленники решили провести свёртки из Европы в Россию. Уже возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, совершённой организованной группой.