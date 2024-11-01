Борт а/к "Россия" совершил вынужденную посадку в Шереметьево из-за течи топлива
Самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Алма-Ата, авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в Шереметьево из-за утечки топлива.
На борту рейса SDM6531 находились 108 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пилоты заметили повышенный расход топлива на правом двигателе и решили приземлиться в Москве. Самолет успешно приземлился в 14:14 (мск).
Ранее пассажирский самолёт той же авиакомпании экстренно сел в Красноярске из-за 44-летнего Ильи П., который устроил массовую драку во время полёта. Никто из пассажиров не пострадал, рейс долетел до точки назначения.
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