Небесная драка пассажиров вынудила командира срочно посадить «‎боинг» по пути в Москву

Самолёт «Россия» экстренно сел в Красноярске из-за 44-летнего Ильи П., который устроил массовую драку во время полёта. Никто из пассажиров не пострадал, рейс долетел до точки назначения, сообщает Telegram «Авиаторщина».

Массовая драка с пьяным дебоширом произошла на рейсе Анадырь — Москва. Обложка © Telegram / Авиаторщина

Ситуация случилась в салоне Boeing 777 (RA-73282), который направлялся из Анадыря в Москву. Всё началось спустя половину полёта. Мужчина, будучи подшофе устроил дебош. Сначала он поссорился с друзьями, а затем переключился на рядом сидящих людей и провоцировал на конфликт бортпроводников.

Сначала члены кабинного экипажа решили поговорить с пассажиром, но пьяный Илья попытался ударить бортпроводника. Потом его попытались успокоить другие люди, но они получили в ответ лишь, которая перетекла в массовую драку. Мужчину скрутили, но он стал кричать, что через несколько минут все разобьются, а позже прочитал стихи Пушкина. В конце концов командир решил прервать полёт и посадить «боинг» в Красноярске.

После посадки неадеквата передали сотрудникам полиции, среди оставшихся пассажиров никто не пострадал. Самолёт выполнил необходимых процедуры и вылетел в пункт назначения.