Иностранные пилоты по ошибке посадили самолёт на строящуюся ВПП в Грозном

В Грозном в Чеченской Республике самолёт авиакомпании Mahan Air приземлился на строящуюся полосу. Борт выполнял рейс из Тегерана, сообщает Южная транспортная прокуратура.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Грозненской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — заявили в пресс-службе.

В результате ошибки экипажа никто не пострадал. После проведения всех проверок будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.