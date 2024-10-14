Иностранные пилоты по ошибке посадили самолёт на строящуюся ВПП в Грозном
Самолёт Mahan Air приземлился на строящуюся ВПП в Грозном, пострадавших нет
Самолёт приземлился на строящуюся полосу в Грозном. Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура
В Грозном в Чеченской Республике самолёт авиакомпании Mahan Air приземлился на строящуюся полосу. Борт выполнял рейс из Тегерана, сообщает Южная транспортная прокуратура.
«По поручению Южной транспортной прокуратуры Грозненской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдения прав пассажиров», — заявили в пресс-службе.
В результате ошибки экипажа никто не пострадал. После проведения всех проверок будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Ранее в Грозном уже происходила похожая ситуация. Самолёт компании «ЮТэйр» (Utair) чуть не сел на строящуюся взлётно-посадочную полосу. По информации, экипаж просто перепутал и ошибся с полосой. Пилоты смогли вовремя набрать высоту. Комментариев от официальных источников пока не поступало.