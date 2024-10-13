В Ural Airlines объяснили, почему их самолёт с пассажирами целый час кружил над Москвой
Самолёт Москва — Владикавказ вернулся в Домодедово из-за датчика неисправности
Самолет Airbus A320 рейсом Москва – Владикавказ был вынужден вернуться в аэропорт вылета Домодедово из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Ural Airlines («Уральские авиалинии»).
«На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно», — уточнили в пресс-службе.
Инцидент произошёл в субботу. Как рассказал один из пассажиров порталу URA.RU, борт около часа кружил в небе, после чего вернулся в Домодедово. Самолёт сделал не менее пяти кругов над городом. После приземления пассажиров пересадили на резервный борт.
Ранее при аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир. Инцидент произошёл 13 октября 2024 года, когда самолёт, следовавший по маршруту Олёкминск — Железногорск — Илимский, совершил жёсткую посадку недалеко от города Олёкминск в Республике Саха (Якутия).
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