В Ural Airlines объяснили, почему их самолёт с пассажирами целый час кружил над Москвой

Самолет Airbus A320 рейсом Москва – Владикавказ был вынужден вернуться в аэропорт вылета Домодедово из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Ural Airlines («Уральские авиалинии»).

«На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в субботу. Как рассказал один из пассажиров порталу URA.RU, борт около часа кружил в небе, после чего вернулся в Домодедово. Самолёт сделал не менее пяти кругов над городом. После приземления пассажиров пересадили на резервный борт.