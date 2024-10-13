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13 октября, 05:49

В Ural Airlines объяснили, почему их самолёт с пассажирами целый час кружил над Москвой

Самолёт Москва — Владикавказ вернулся в Домодедово из-за датчика неисправности

Самолет Airbus A320 рейсом Москва – Владикавказ был вынужден вернуться в аэропорт вылета Домодедово из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Ural Airlines («Уральские авиалинии»).

«На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в субботу. Как рассказал один из пассажиров порталу URA.RU, борт около часа кружил в небе, после чего вернулся в Домодедово. Самолёт сделал не менее пяти кругов над городом. После приземления пассажиров пересадили на резервный борт.

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Обложка ©

Freepik / wirestock

Андрей Бражников
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